Cidade de Niterói: verba federal para saúdeDivulgação/Internet

Publicado 25/12/2023 14:36

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde um recurso no valor de R$ 10 milhões, de acordo com a Portaria GM/MS 2.692, de 22 de dezembro. A portaria habilita estados e municípios a receberem recursos financeiros emergenciais para o custeio da Atenção Especializada à Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, comentou a medida. “Esse recurso é importante para fortalecermos as ações de saúde do município e ampliarmos a oferta de serviços para a população”, afirmou Anamaria Schneider. A secretária de Saúde explicou que a ideia é implantar atenção domiciliar, vinculada ao Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino, para cuidado de pacientes crônicos e de câncer. Também haverá aumento das equipes do Centro de Atenção Psicossocial Infantil para intensificar as ações de território de atenção de transtorno do espectro autista.