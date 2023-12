Lulu Santos: desfilando seus sucessos na Praia de Icaraí nos primeiros minutos de 2024 - Divulgação

Lulu Santos: desfilando seus sucessos na Praia de Icaraí nos primeiros minutos de 2024Divulgação

Publicado 27/12/2023 14:38

Niterói – A cidade está em contagem regressiva para o ‘Réveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora’ que terá, como atração principal, o cantor Lulu Santos no palco montado na Praia de Icaraí, no dia 31 de dezembro.



O evento, organizado pela Neltur, já tem esquemas de mobilidade urbana, atendimento médico e limpeza definidos. Além disso, já foram traçadas ações rápidas e eficazes para os casos de menores perdidos, além de todos os serviços de segurança. A festa vai contar com mais quatro pontos de queima de fogos de baixo estampido. Além da Praia de Icaraí, onde acontecem os shows, as amostras pirotécnicas acontecem em Itaipu, Santa Rosa, Fonseca (Vila Ipiranga) e Caramujo.



A Neltur faz um apelo ao público para não levar quaisquer tipos de instrumentos cortantes e bebidas como garrafas de vidro para evitar acidentes na orla de Icaraí e de Itaipu, onde estarão concentrados o maior número de pessoas para assistirem os shows e as queimas de fogos



O palco que está sendo montado na Praia de Icaraí terá uma programação cultural variada com início às 18h com show da Banda Bicho Solto. Na sequência, se apresentam a Banda Faixa Etária, o cantor João Gabriel e a Escola de Samba Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a noite ao ritmo de famosas canções como Assim Caminha a Humanidade, Toda Forma de Amor, Como uma Onda e Tempos Modernos.



A queima de fogos terá duração de 15 minutos. Os fogos serão detonados de cinco balsas paradas no mar, depois da arrebentação, e formarão no céu figuras como corações e coqueiros, entre outros. Na Praia de Itaipu, também haverá queima de fogos com artefatos detonados de uma balsa, parada no mar, depois da arrebentação. Ainda haverá outros três pontos na cidade onde será possível assistir aos fogos, nos bairros do Fonseca (Vila Ipiranga), Caramujo e Santa Rosa.



SEGURANÇA E MOBILIDADE



O estacionamento estará proibido em toda a extensão da Praia de Icaraí e também nas ruas que darão acesso para a saída de veículos em casos de emergência, como ambulâncias, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e os veículos que conduzirão os artistas.



Na Praia de Itaipu, o desembarque dos ônibus será feito perto da entrada da praia. Nesta área será proibida a circulação de carros, a partir do dia 31. Haverá ainda um trabalho direcionado para definição de áreas permitidas ao estacionamento de veículos.



O Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói estará com um posto móvel na Praça Getúlio Vargas, em frente ao antigo Cine Icaraí. A atuação do 12º Batalhão de Polícia Militar será realizada junto ao Posto do CISP. A Polícia Militar vai atuar em toda extensão das praias de Icaraí e de Itaipu, com efetivo reforçado para ambos locais.



A Secretaria de Ordem Pública vai disponibilizar três viaturas com 15 agentes para atuar no dia 31, a partir das 20h, coibindo a utilização de garrafas de vidro e trabalhar na fiscalização. No dia seguinte (1), a SEOP vai disponibilizar 2 viaturas com 8 agentes.



O Corpo de Bombeiros vai atuar com um posto fixo montado próximo ao palco para qualquer emergência e estará de serviço também com guarda-vidas de prontidão na areia da Praia de Icaraí e atuará em eventuais situações de prevenção de incêndios.



As famílias que forem aproveitar o evento na praia contarão com pulseiras de identificação para suas crianças. Serão disponibilizadas 2.500 pulseiras identificadoras (distribuídas no posto do CISP Móvel). O objetivo é facilitar a localização dessas crianças, nos eventuais casos de se perderem. O Conselho Tutelar terá plantonista, junto ao CISP Móvel, fazendo abordagem durante todo o evento.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia fará, continuadamente, um monitoramento das previsões meteorológicas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.



A NitTrans utilizará 8 viaturas, 12 motociclistas, 3 caminhões-reboques leves e 1 pesado, destinado à desobstrução das vias. Os acessos à Praia de Icaraí passarão por interdições desde o sábado (30) até a segunda-feira (1). Para este trabalho, a NitTrans contará com um efetivo de 20 agentes/operadores espalhados pela cidade, começando a proibição de estacionamento das vidas a partir do sábado, às 21h.



No domingo (31), a Praia de Icaraí será interditada totalmente, a partir das 18h. O trabalho será realizado por 60 agentes/operadores que estarão atuando até o dia 1 de janeiro, às 13h, quando a Praia de Icaraí estará com o acesso dos veículos totalmente liberado. Até este horário os veículos terão acesso somente até a altura da Rua Álvarez de Azevedo (utilizada para chegar à Rua Gavião Peixoto e Av. Roberto Silveira).



A Subsecretaria de Transporte está trabalhando para disponibilizar, em suas redes, os horários dos ônibus para que o acesso às praias de Icaraí e de Itaipu sejam facilitados, principalmente aqueles que atendem linhas que ligam cidades vizinhas, como São Gonçalo e Maricá à Niterói. A Subsecretaria está atuando junto às empresas de ônibus para que não falte transporte.



O atendimento médico será feito pelo SAMU (Serviço Médico de Urgência) - Niterói e pela LEF Serviços Médicos Ltda. Na Praia de Icaraí serão montados 3 Postos Médicos, contando com 120 maqueiros, 80 macas, 12 ambulâncias tipo UTI Móvel, além dos médicos e enfermeiros que estarão trabalhando sob o direcionamento da Coordenadora do SAMU- Niterói, Maria Auxiliadora Coutinho que contará com auxílio de rádios transmissores para comunicação entre os postos.



SERVIÇO



Evento: ‘Réveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora’

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Praia de Icaraí

Horário: A partir das 18h



18h – Banda Bicho Solto

19h50 – Banda Faixa Etária

21h40 – João Gabriel

23h30 – Escola de Samba Unidos do Viradouro

Meia noite – Queima de fogos

00:20 – Lulu Santos