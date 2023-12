CLIN e o réveillon: a empresa pede na colaboração dos munícipes para manter a cidade limpa - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 28/12/2023 18:41

Niterói - A cidade de Niterói, sempre muito festeira e animada, está contando os minutos para o réveillon. Todos queremos festejar, mudar de vida, acreditar no futuro, por alguns momentos esquecer o que passou. Sendo assim, nada melhor do que uma festa nas areias da Praia de Icaraí – como já acontece todo ano, o tradicional réveillon da cidade.



A CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói)) montou um esquema especial para as vias públicas e praias neste Réveillon. A operação será iniciada às 06 horas da manhã, e a previsão é entregar as vias limpas até as 10 horas do dia primeiro de janeiro.



Serão cerca de 600 garis, distribuídos em pontos estratégicos da cidade, realizando o serviço de limpeza de areias e calçadões. Para auxiliar o trabalho manual a Clin disponibilizará equipamentos específicos, tais como: caminhões basculantes, caminhões compactadores, caminhões carroceria de madeira, caminhões-satélite, caçambas roll-on, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores de areia (tatuí), varredeiras e pipas.



Durante a festividade, a Clin disponibilizará diversos contêineres, além das papeleiras já existentes nos locais. A colaboração da população é fundamental, principalmente com objetos cortantes, como garrafas quebradas, que podem causar acidentes durante a festa e também durante a limpeza.



“Estamos preparando uma força tarefa e não mediremos esforços para encerrar a limpeza o quanto antes e entregar uma praia limpinha para os munícipes curtirem o primeiro dia do ano”, informa o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes.



Vale ressaltar que no dia 31/12, por ser domingo, não haverá o serviço de coleta domiciliar, portanto, os munícipes não devem colocar o seu lixo para fora. No dia 01/01, segunda-feira, a coleta domiciliar ocorre sem alterações em todos os bairros.



PREVENÇÃO E SEGURANÇA



Além do perigo que os objetos cortantes representam em festas e locais de muita concentração de pessoas, os objetos são perigosos também para os funcionários que atuam na limpeza. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), registrou mais de 13 acidentes este ano envolvendo garis com materiais descartados incorretamente nas residências, como pregos, vidros e o perigo se estende aos locais de festas.

A Companhia reforça que muitas pessoas têm dúvida de como descartar vidros quebrados corretamente para evitar acidentes. A Clin explica que a forma indicada, neste caso, é que o material cortante seja colocado em um saco plástico, dentro de uma garrafa pet, que pode ser cortada ao meio para que seja possível inserir estes resíduos quebrados. O frasco deve, então, ser devidamente lacrado, tampado e identificado pelo lado de fora. A medida impede que os funcionários da Clin se machuquem, evitando incidentes desagradáveis.

A empresa reitera que a colaboração dos munícipes é fundamental para manter a cidade em perfeito estado de conservação. Para isso, é importante que os moradores respeitem os dias e horários da coleta domiciliar, o acondicionamento correto dos resíduos, que participem da coleta seletiva e que denunciem quando identificarem o descarte irregular através do telefone 0800-367-9100.