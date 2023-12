Fogos e shows na Praia de Icaraí: estrutura já está montada e vistoriada - Divulgação/Ascom

Fogos e shows na Praia de Icaraí: estrutura já está montada e vistoriadaDivulgação/Ascom

Publicado 30/12/2023 20:44

Niterói - O prefeito Axel Grael, acompanhou de perto neste sábado (30) a inspeção da montagem da estrutura de palco para o Réveillon na Praia de Icaraí. Estiveram também na vistoria o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento, e o subsecretário de Defesa Civil, Eric Almeida de Oliveira. A festa da virada de ano na cidade, que tem como tema: Réveillon Niterói 450 anos – O Futuro é agora, terá 15 minutos de queima de fogos e show de Lulu Santos.



Cerca de 2 mil pessoas vão trabalhar no Réveillon de Niterói, incluindo guardas municipais, agentes de trânsito, médicos, enfermeiros, equipe de montagem do palco, produção dos shows, garis, entre outros profissionais. O planejamento do Réveillon foi feito com a participação dos órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.



"Nós viemos com os técnicos da prefeitura acompanhar as equipes das empresas que estão trabalhando em toda a montagem, das estruturas, dos equipamentos de som, de toda a iluminação para garantir uma uma bela festa. Estamos organizando tudo para que as famílias de Niterói e as que vêm visitar a nossa cidade nesta época tenham uma ótima virada de ano. E que seja um 2024 excelente para todos", disse o prefeito Axel Grael, após a inspeção.



A Prefeitura de Niterói preparou um espetáculo de cerca de 15 minutos com fogos de baixo estampido. O prefeito Axel Grael explica que a ideia é oferecer um show bonito de luzes, formas e cores, mas também respeitar a diversidade de pessoas e animais que possuem algum tipo de sensibilidade a sons. Os fogos serão de 65 dbA, que significa menos que um secador de cabelo (78 dbA) ou mesmo um liquidificador (85 dbA).



"Pensamos em tudo para que seja uma festa inclusiva, boa para todos, para as pessoas que têm mais sensibilidade auditiva e os animais. Para isso, procuramos trabalhar com a melhor tecnologia que permita bonitos fogos, com boa iluminação e com baixo estampido", afirma Axel Grael.



O show pirotécnico em Icaraí terá quatro balsas e vai durar 15 minutos. Todas as balsas estarão ancoradas a 500 metros da faixa de areia. Cada uma delas terá a bordo dois técnicos para qualquer eventualidade. As balsas estão sendo equipadas no estaleiro Dialcar, na Ilha da Conceição.



Além de Icaraí, haverá queima de fogos em Itaipu e nos bairros de Santa Rosa, Fonseca e Caramujo. Serão quase 2 toneladas de fogos de artifício que se transformarão em borboletas, girassóis e candelas romanas. No final do espetáculo, um grande arco-íris será formado no céu. O presidente da Neltur, André Bento, comemora o impacto positivo da festa da virada de ano para o turismo da cidade.



"A hotelaria da cidade está com a ocupação quase completa. Estão turistas, visitantes e moradores todos convidados para passar o réveillon com a gente aqui na Praia de Icaraí. Teremos também a queima de fogos na Praia de Itaipú, na Vila Ipiranga, no Caramujo e em Santa Rosa. A cidade vai estar toda contemplada. Por isso, é muito importante que todos usem o transporte público, não levem materiais cortantes, como garrafas de vidro, para a praia. Precisamos zelar pela segurança de todos e estaremos com mais de 2 mil pessoas mobilizadas na organização desse grande evento", diz André Bento.



A Defesa Civil atuará em Niterói com quatro bases de radiotransmissão que vão monitorar toda a cidade durante a temporada de réveillon: no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil (estação base), além do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e o SAMU e no posto avançado, montado na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí. A utilização dos radioamadores nas operações de Defesa Civil está prevista na Lei Federal 12.608 (Estatuto de Proteção e Defesa Civil). O subsecretário de Defesa Civil, Eric Almeida de Oliveira, diz que o monitoramento será 24 horas.



"Durante o evento o Centro de Monitoramento vai estar fazendo toda a previsão meteorológica, dando os informes necessários relacionados a vento, chuva, também estamos com a nossa equipe de engenharia e de nossos voluntários, todo o sistema de Defesa Civil está empenhado e vai estar funcionando durante o evento. Além de estarmos acompanhando a empresa que está fazendo a inspeção da montagem de toda a estrutura", explica Eric Almeida de Oliveira.



O inspetor do Cisp, Nilson Cunha, diz que todas as imagens do monitoramento feito com câmeras em toda a cidade de Niterói serão fornecidas em tempo real aos órgãos de segurança.



"O Cisp estará operando com monitoramento com suas câmeras e os portais de seguranças e com apoio de todas as bases da Defesa Civil e todos os órgãos envolvidos do esquema operacional. Estamos prontos para agir rapidamente", ressalta Nilson Cunha.



A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou um planejamento especial de limpeza das vias. A partir das 6h de segunda-feira (1º de janeiro), a praia será interditada para que os 600 funcionários possam atuar na limpeza das areias e do calçadão de forma efetiva e segura. A previsão é de que o trabalho esteja concluído até 11h.



O palco que está sendo montado na Praia de Icaraí terá uma programação cultural variada com início às 18h com show da Banda Bicho Solto. Na sequência, se apresentam a Banda Faixa Etária, o cantor João Gabriel e a Escola de Samba Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a noite ao ritmo de famosas canções como Assim Caminha a Humanidade, Toda Forma de Amor, Como uma Onda e Tempos Modernos.



Serviço:



‘Réveillon Niterói 450 Anos – O futuro é agora’

Data: 31 de dezembro de 2023

Local: Praia de Icaraí

Horário: A partir das 18h



18h – Banda Bicho Solto

19h50 – Banda Faixa Etária

21h40 – João Gabriel

23h30 – Escola de Samba Unidos do Viradouro

Meia noite – Queima de fogos

00:20 – Lulu Santos