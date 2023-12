NitTrans: Órgão vai elaborar o Plano Municipal de Segurança Viária (PMSV) em 2024 - Divulgação/Ascom

Publicado 31/12/2023 09:15

Niterói – No último dia 28 a empresa NitTrans completou seus 18 anos e, como parte das comemorações, o órgão passa a assumir a fiscalização do trânsito, incluindo aplicação de autos de infração, que geram as multas emitidas pelo Detran-RJ, e também a aplicação de medidas administrativas. A nomenclatura também mudou e passou a ser ‘Niterói Trânsito S.A’.

Em 2024 a NitTrans será responsável por organizar a elaboração do Plano Municipal de Segurança Viária (PMSV) que leva em conta as metas da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2030. Desde abril, foi criado o Comitê de Implantação do PMSV que tem a finalidade de conduzir os estudos para criação do Plano. O objetivo principal deste plano é criar diretrizes para redução do número de acidentes graves e mortes no trânsito.

O presidente da Nittrans, Gilson Souza, destaca o compromisso e o orgulho do trabalho desenvolvido por todos os colaboradores. “A NitTrans faz 18 anos e para mim é um motivo de orgulho estar à frente dessa empresa que possui cerca de 400 colaboradores. A NitTrans foi criada em 2005 a partir da antiga Superintendência de Transporte e Trânsito (Sutran). Agora é a autoridade de trânsito da cidade. A empresa opera dia e noite, faça chuva ou sol, para trazer melhor fluidez ao trânsito! Nossa equipe está nas ruas para trazer conforto, sobretudo a segurança viária dos moradores de Niterói sempre com muita educação e respeito", afirma Gilson.

A NitTrans é responsável pelo planejamento e gerenciamento técnico-operacional dos sistemas de trânsito e viário da cidade e é composta por técnicos e especialistas nas áreas de engenharia de tráfego, infraestrutura viária e arquitetura urbana. Além disso, a Nittrans também atua em ações de educação para o trânsito.

Há 2 anos, o morador de Niterói tem disponível um aplicativo (https://appnittrans.niteroi.rj.gov.br/) no qual é possível acompanhar em tempo real o trânsito da cidade . Desta forma é possível acessar às 28 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e, assim, escolher a melhor rota para se deslocar pelo município.