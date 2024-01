Aulas do projeto Niterói 60Up: em 21 pontos da cidade - Alex Ramos/Ascom

Publicado 03/01/2024 19:29

Niterói - A cidade, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMID), vem ampliando sua atuação nas políticas de atenção ao idoso. Em 2023, mais de 10 mil pessoas com mais de 60 anos se beneficiaram com as ações na cidade, seja com as atividades de ginástica preventiva ou com a emissão do Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI).

Niterói conta, atualmente, com o projeto Niterói 60Up em 21 pontos da cidade e abrange quase 3 mil pessoas cadastradas efetivamente. O objetivo é trabalhar a socialização e manter o idoso ativo em atividades que tragam bem-estar e melhore sua qualidade de vida. O 60UP trabalha com ações prioritárias de manutenção da saúde do idoso com atividade de ginástica preventiva, aulas de dança de salão, coral e rodas de conversa.

Em 2023, a SMID realizou três ações sociais com atividades diversas gratuitas que vão desde exames de saúde a cortes de cabelo e massagem, com uma média de 600 atendimentos por ação. A secretaria conta ainda com um programa chamado Idoso Centenário em que reúne as famílias para uma conversa e para celebrar esse idoso que, em grande maioria, fica em casas de longa permanência (ILPI).

“A Secretaria Municipal do Idoso vem se preparando, ao longo dos anos, para atender cada vez melhor a população que vem envelhecendo. Niterói tem aproximadamente 18% da população com mais de 60 anos, um número acima da média do resto do país. São quase 100 mil idosos. Precisamos estar atentos às novas demandas dessa população para a oferta de cuidados e serviços”, analisa o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (ZAF).

Cartão de Estacionamento do Idoso

Ao longo do ano, foram emitidos 6.800 cartões de estacionamento. O serviço pode ser solicitado nos núcleos de atendimento, Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói ou pela página da NitTrans. O Cartão de Estacionamento para o Idoso tem validade de três anos.