Carro localizado com ajuda do Cisp: monitoramento e parcerias para a segurança públicaDivulgação/Ascom

Publicado 02/01/2024 20:32

Niterói - O Sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) auxiliou a Polícia Militar e agentes do Programa Segurança Presente em três ocorrências, na ultima terça-feira (2). Em uma das ocorrências, os guardas municipais ajudaram a localizar um carro clonado de São Paulo. Em outra, os agentes municipais auxiliaram uma mulher que teve a casa invadida pelo ex-marido e foi resgatada após ficar em cárcere privado. Ela conseguiu entrar em contato através do whatsapp do Cisp. As ocorrências foram registradas nas delegacias responsáveis.



A equipe de monitoramento do Cisp recebeu um alerta do Cercamento Eletrônico da Região Oceânica onde a inteligência artificial do sistema detectou a passagem de um veículo HB20 de cor branca. A placa acusava passagem quase que simultânea com outro veículo com a mesma placa, modelo e cor no cercamento eletrônico da cidade de Itapira (SP), no dia 15 de setembro do ano passado. A distância entre as duas cidades é de 560 quilômetros (mais de sete horas de viagem), o que caracterizou a clonagem. Os agentes do Cisp acionaram via rádio os prefixos da Polícia Militar e o cerco foi feito na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga. O motorista foi levado para a delegacia.

O Cercamento Eletrônico da cidade, em apoio à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, detectou a passagem de um veículo Fiat Palio de cor prata, na Avenida Feliciano Sodré, com envolvimento em um crime de homicídio em 2023. As equipes acionaram agentes do Segurança Presente, que localizaram o veículo nas proximidades da Estação da Barcas, no Centro. No veículo, havia três indivíduos e todos foram conduzidos com o veículo para a DH Niterói.



Em outra ocorrência, uma mulher fez contato via whatsapp do Cisp e pediu socorro. O ex-companheiro havia invadido a residência da vítima, na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, e fez a mulher refém. Armado com uma faca, o agressor ameaçava a vítima de morte caso ela pedisse socorro. Os guardas agiram rápido e acionaram as equipes do Segurança Presente. Os agentes tiveram dificuldade de entrar na casa por se tratar de um dos acessos à comunidade do Cavalão. O Cisp acionou policiais militares, que localizaram a vítima que estava em poder do ex-companheiro. O homem foi detido e encaminhado para a DEAM Niterói.

CISP EM AÇÃO



As 120 câmeras de cercamento já são capazes de reconhecer fragmentos de placas, letras e números. Agora, os agentes estão ensinando os robôs a reconhecerem cores. Os testes estão sendo feitos e o serviço entrará em operação em breve. O Centro conta ainda com 522 dispositivos e 10 portais de segurança nas entradas e saídas que monitoram a cidade 24 horas.



Graças ao sistema de Cercamento Eletrônico, mais de 410 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019 com a implantação das câmeras inteligentes, sendo em ações em tempo real, com aviso às forças de segurança, que fazem o cerco e efetuam a prisão, ou através de ação de monitoramento de quadrilhas ou envolvidos em crimes para posterior prisão. Essas câmeras são capazes de captar em segundos a placa de um veículo envolvido em algum tipo de ocorrência.



As câmeras contam com um software de análise de inteligência e reconhecimento de placas, e são colocadas em pontos específicos da cidade, ampliando a eficiência em áreas limítrofes, Isso auxilia as forças de segurança na recuperação de veículos clonados ou mesmo que tenham sido roubados naquele momento, coordenando as ações integradas de prevenção de fluxo de automóveis e suspeitos.

Desde 2015, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos, presos em ações orientadas pelos guardas municipais que atuam no local. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. O trabalho do Cisp já se tornou uma referência, sendo procurado por integrantes das áreas de segurança de outros estados e municípios que visitam Niterói para conhecer os serviços oferecidos no local.