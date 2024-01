Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica: obras de urbanização - Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 04/01/2024 12:22

Niterói - A Emusa – responsável pela moradia, urbanização e saneamento da cidade – concluiu as obras de 75 ruas dos bairros de Serra Grande e Maravista, na Região Oceânica de Niterói. Também está finalizado o recapeamento de três quilômetros da Estrada Washington Luiz, em Pendotiba. Os trabalhos incluíram a implantação de rede de drenagem, pavimentação e padronização de calçadas e meios-fios, levando mais qualidade de vida, saúde e segurança para moradores e frequentadores da região.



“Estamos felizes com mais essas entregas, o que permite aos moradores e frequentadores dessas regiões iniciarem o ano com mais dignidade, saúde e segurança”, afirmou o presidente da Emusa, Antonio Lourosa.



Com investimento de cerca de R$ 70 milhões, a execução das obras ocorreu após a realização de um minucioso estudo sobre a área contida no projeto, que incluiu trabalhos de topografia, mapeamento de bacias hidrográficas e das tubulações pré-existentes, compreendendo suas respectivas profundidades, para evitar possíveis imprevistos no decorrer das ações. Já o recapeamento da Estrada Washington Luiz, uma das principais vias da região de Pendotiba, que liga o bairro do Sapê ao Largo da Batalha, revitalizou três quilômetros de pista. O investimento foi de R$ 1,5 milhão.