Niterói: Firjan divulga resultado positivo para empregos formais em todo Leste FluminenseReprodução/Internet

Publicado 03/01/2024 20:13

Niterói - Os municípios da Região Leste Fluminense apresentaram, no último mês de novembro, o melhor resultado na geração de empregos de 2023. De acordo com a Firjan, por meio da análise da plataforma Retratos Regionais, foram criados 4.023 novos postos de trabalho nas 16 cidades da região. Esse resultado aponta uma oferta três vezes maior que no mês anterior e, comparado com o mesmo período de 2022, houve um aumento de 57% de novas vagas no mercado de trabalho. Niterói (+1.199) foi o município que mais contratou e ficou na segunda posição no ranking estadual.



Outras cidades da região também se destacaram entre as dez que mais contrataram no mês de novembro. No ranking estadual estão São Gonçalo (+758), na quarta posição, e Itaboraí (+616), sendo o sexto município que mais ofertou oportunidades de trabalho formal no estado. A análise por grande setor mostra que o resultado positivo, no último período verificado, foi puxado pelo Comércio, que teve 1.846 novas vagas no segmento varejista, impulsionado pelas contratações de fim de ano.



“Vemos mais uma vez nossa região se destacando na oferta de emprego formal. Ao longo de todo o ano os municípios do Leste Fluminense tiveram saldo positivo, o que foi ainda mais favorecido em novembro por conta das oportunidades de fim de ano”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin.



As demais ofertas estão distribuídas entre os setores de Serviços (+1.333), com as contratações para as áreas de Alimentação, Serviços de Escritórios de Apoio Administrativos, Atividades de Atenção à Saúde Humana e Serviços de Arquitetura e Engenharia. No setor da Indústria e Construção (+829), o maior número de oportunidades foi para atuação em Obras de Infraestrutura, Serviços Especializados para Construção e Manutenção Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos. Na Agropecuária (+15) as oportunidades foram para a Pesca e Aquicultura.



No acumulado de janeiro a novembro, a Região Leste Fluminense soma mais de 23,6 mil empregos formais. Todos os municípios registraram saldo positivo ao longo do ano: Niterói (+4.698), Itaboraí (+4.222), São Gonçalo (+3.950), Rio das Ostras (+2.472), Maricá (+1.887), Rio Bonito (+1.397), Cabo Frio (+1.372), Saquarema (+1.245), Armação de Búzios (+499), Silva Jardim (+466), São Pedro da Aldeia (+431), Casimiro de Abreu (+339), Iguaba Grande (+246), Arraial do Cabo (+140), Araruama (+139) e Tanguá (+114).



Mercado de trabalho fluminense teve seu melhor desempenho do ano



O bom desempenho no mercado formal de emprego foi verificado em todo o estado do Rio. Com o resultado do penúltimo mês do ano, que teve 23.514 novas vagas. No acumulado, as cidades fluminenses criaram de janeiro a novembro de 2023, 165.701 postos de trabalho. Desse total, 102.332 foram para o setor de Serviços, enquanto o setor Industrial registrou 45.062 novas vagas com carteira assinada, seguidos pelo Comércio (+18.074) e pela Agropecuária (+237).



Na análise estadual em novembro, o setor do Comércio também liderou o saldo de empregos (+10.522), impulsionado pelas contratações para o fim de ano. A maior parte foi para a atuação em lojas de Vestuário e Acessórios (+3.244), Hipermercados e Supermercados (+1.741) e de Calçados e Artigos de Viagem (+1.635).