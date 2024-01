Queda da marquise na Ary Parreiras: ninguém ficou ferido - Reprodução/Internet

Publicado 04/01/2024 12:56

Niterói – Um susto marcou a manhã desta quinta-feira (4), por volta das 11 horas, no bairro de Icaraí. A marquise de um prédio antigo desabou na Avenida Ary Parreiras, esquina com a Rua Ator Paulo Gustavo.

Uma funcionária da farmácia que fica embaixo do prédio relatou que ouviu uns estalos e, logo após, a marquise desabou. Um entregador tinha acabado de passar. Pedestres, vizinhos e motoristas ficaram impactados com o acidente repentino – que não deixou feridos e fez com que o trecho da calçada naquela área fosse interditado pela Defesa Civil de Niterói.

Chovia no momento da queda da estrutura e a causa do desabamento está sendo apurada.