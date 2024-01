Livros de autores e assuntos variados: descartados no bueiro, em Icaraí - Divulgação/Ascom

Livros de autores e assuntos variados: descartados no bueiro, em IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 06/01/2024 12:01

Niterói – Sinal dos tempos. Garis da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) se depararam com uma cena triste e lamentável, como eles mesmo descreveram, na manhã da última sexta-feira (5). Durante o serviço de rotina de limpeza das ruas de Icaraí, encontraram, dentro de um bueiro na esquina das ruas Domingues de Sá e Roberto Silveira, 10 livros de autores e assuntos variados. A Clin é uma empresa que tem uma tradição de incentivar projetos e ações voltados para estimular o hábito da leitura. Um exemplo desta ação é o projeto “Reciclando Ideias”, desenvolvido pela equipe de Reciclagem da Clin (Reciclin). O projeto recebe publicações em Ecopontos distribuídos em várias regiões da cidade.

Os funcionários relataram que os livros são muito grossos e volumosos e quem os jogou no bueiro fez de forma proposital. A equipe teve que retirar o tampo para se desfazer do material. Os garis ficaram tristes por saberem que não será possível recuperá-los. Como estavam muito sujos e com lama, terão de ser descartados.

"Os livros são aprendizado, são importantes para a educação de todos, mesmo que não sejam didáticos. Ficamos muito tristes em saber que foram jogados num bueiro ao invés de serem entregues a uma instituição ou até mesmo para a Clin, já que temos nossa biblioteca. Além disso, poderiam entupir o bueiro e prejudicar até mesmo os moradores daquela rua, porque numa chuva pode transbordar”, relatou Ricardo Oliveira, coordenador de limpeza da área que estava junto a equipe.

O projeto que iniciou em 2018 tem como objetivo incentivar a leitura e a prática de compartilhar e doar livros. O “Reciclando Ideias” está comprometido em estimular o senso crítico quanto à sustentabilidade e consumismo exagerado, promovendo entre as pessoas o interesse pela troca e compartilhamento de livros.

Ao longo destes anos que o projeto vem sendo desenvolvido, a doação de livros é feita por meio das coletas seletivas. Atualmente, a Clin conta com três bibliotecas: uma na sede da companhia, em São Lourenço, uma no 10º Distrito, em Rio do Ouro, e outra no 14º Distrito, em São Domingos.

Ecopontos da Clin

Quem quiser contribuir com a iniciativa e doar livros, basta se dirigir a um dos Ecopontos da Clin. O horário de funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas. Confira o endereço dos Ecopontos: Icaraí (Rua Jornalista Irineu Marinho, 466); Horto do Barreto (Rua Dr. Luiz Palmier, s/n); Largo da Batalha (Rua Leonor da Glória, s/n); Engenhoca (Avenida João Brasil, s/n); Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, s/n); Itaipu (Rua O, s/n); Santa Bárbara (Rua Doutor Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490); Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770); Ilha da Conceição (Rua Jornalista Sardo Filho, s/n).