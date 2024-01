Escolas municipais: cerca de 25 unidades estão recebendo reparos como pintura, impermeabilização e troca de revestimento - Divulgação/Ascom

Publicado 06/01/2024 12:06

Niterói - Unidades da Rede Municipal de Educação estão passando por obras de infraestrutura durante o período de férias escolares. As intervenções estão sendo realizadas para preparar as escolas para a volta às aulas, com melhorias do ambiente escolar para receber os alunos e profissionais. Atualmente, cerca de 25 unidades estão recebendo reparos como pintura, impermeabilização e troca de revestimento, além de obras do PROCozinha, o Programa de Reestruturação e Organização das Cozinhas Escolares. A climatização também está sendo intensificada.



De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Educação (FME) e secretário Municipal de Educação, Bira Marques, os investimentos em infraestrutura são prioritários na Rede. Desde o ano passado, cerca de 40 escolas receberam melhorias e reformas nas salas de aula, ambientes externos, quadras e muito mais.



“Investir na melhoria da infraestrutura é dar melhores condições de aprendizado para as nossas crianças. Desde o ano passado, estamos intensificando as obras nas unidades. Estamos aproveitando esse período de férias para realizar as obras mais estruturantes sem atrapalhar o dia a dia escolar”, reforçou Bira.



A Rede Municipal de Educação de Niterói ainda passa por um processo de expansão. Neste ano, quatro novas escolas serão entregues: as Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) de Jurujuba, Ponta d’Areia e Fonseca, além da Escola Municipal Fagundes Varella, no Engenho do Mato, que vai ofertar Educação Infantil e Ensino Fundamental. Ao todo, serão quase mil novas vagas.



No ano passado, a FME adquiriu cerca de mil novos aparelhos de ar condicionado, renovando a climatização de salas de aula e refeitórios. As instalações estão sendo intensificadas neste período de férias. A previsão é que 100% das salas de aula e refeitórios estejam climatizados até março.



A FME lançou, também no ano passado, o PROCozinha, com o objetivo de investir na modernização, readequação da infraestrutura, valorização profissional, segurança e saúde do servidor. Neste recesso de janeiro, 15 unidades estão com intervenções neste âmbito, sendo três delas com obras maiores: E. M. Dr. Alberto Francisco Torres (Centro), UMEI Maria Luiza da Cunha Sampaio (São Francisco) e E. M. Padre Leonel Franca (Santa Rosa). O Departamento de Obras e Manutenção da FME está realizando a ampliação das cozinhas e refeitórios, instalação de coifas, reforma da despensa, entre outras intervenções.



Outras 10 unidades da Rede recebem outros tipos de reparos, que ocorrem em todo o ambiente escolar, desde pintura dos espaços internos e externos, impermeabilização de caixa d’água, substituição de rede de esgoto, manutenção do telhado, melhorias nas quadras e pátios, entre outros. Uma delas é a Escola Municipal Noronha Santos, no Fonseca, onde estão sendo realizadas a substituição da rede de esgoto da cozinha, troca de piso, reforma do tanque e troca do revestimento.