Macquinho: reforço escolar e arte Reprodução/Internet

Publicado 08/01/2024 12:26

Niterói – A Prefeitura vai abrir inscrições para turmas do Oficina Nossa a partir da próxima sexta-feira (12). As atividades vão acontecer no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (Macquinho). O Oficina Nossa é destinado a crianças de 7 a 12 anos e oferece reforço escolar aliado a atividades de arte e educação durante o contraturno escolar.

A subsecretária de Governo e gestora do Centro Cultural que funciona no Macquinho, Walkiria Nictheroy, conta que o projeto pretende estimular as crianças.“O projeto tem o objetivo de proporcionar um ambiente estimulante e enriquecedor para o desenvolvimento educacional e artístico das crianças. A Oficina Nossa é uma oportunidade valiosa para as crianças aprimorarem suas habilidades acadêmicas, além de explorarem e desenvolverem sua expressão artística, criatividade e pensamento crítico em um ambiente seguro e dedicado ao aprendizado”.

O Oficina Nossa promove aulas de segunda a sexta-feira, em dois turnos, nos horários das 8h às 11h ou das 13h às 17h. As inscrições para as novas turmas estarão abertas a partir do dia 12 de janeiro. O cadastro pode ser feito de forma online (https://forms.gle/gUdysAowcQYjVPXu9) ou presencial. As vagas são limitadas e cada criança só pode se inscrever em apenas um dos turnos oferecidos. As aulas serão iniciadas após o carnaval.

