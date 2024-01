Diretor da Ventane Motors, Davi, com equipe do trânsito: setor se preocupa com o meio ambiente e conquista adeptos - Divulgação/Ascom

Publicado 09/01/2024 10:49

Niterói – O mercado de veículos elétricos apresentou um grande crescimento no ano de 2023. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (AVBE), o número de vendas desses veículos nos oito primeiros meses de 2023 sofreu um aumento de 76% quando comparado com esse mesmo período em 2022. A expectativa para 2024 é que as vendas nesse mercado cresçam novamente, já que, além desses veículos apresentarem um custo-benefício melhor do que os tradicionais, também representam uma opção sustentável em um mundo que passa por inúmeras preocupações ambientais.

Especialista no mercado de veículos elétricos, Igor Bastos falou sobre a escolha por esses veículos e a relação com os problemas ambientais: “Infelizmente, essa ainda não é a maior motivação na escolha da grande maioria do público. Fazê-los entender de forma mais ampla a gravidade do problema climático é onde temos empenhado mais esforços. A substituição da frota representa uma enorme fatia de emissão de carbono neutralizada, e é crucial conscientizar cada indivíduo sobre a importância dessa escolha”, explicou Bastos.

Diretor da Ventane Motors, empresa focada na venda de motos e bikes elétricas, Igor Bastos contou que a empresa foi convidada pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta para ajudar a confeccionar a cartilha oficial do município sobre a utilização de veículos elétricos, em conformidade com a legislação.

A medida da cartilha em caráter educacional vai de encontro ao planejamento da Prefeitura de Niterói em adotar 150 veículos elétricos em sua frota oficial até o fim de 2024, conforme anunciado no ano passado. A medida faz parte da política pública do eixo Clima e Resiliência do Plano 450, que está inserida em um dos projetos que prevê um investimento de R$ 2 bilhões em projetos e obras importantes para diversas regiões do município, como forma de celebração dos 450 anos de Niterói. De começo, os veículos serão usados apenas pela Guarda Municipal e Fiscalização de Serviços.

“Niterói tem se destacado no cenário mundial em mobilidade e também nas questões climáticas. O entendimento da população fica mais claro e conseguimos avançar mais rápido quando os órgãos públicos incentivam com medidas efetivas. Sem dúvidas foi uma excelente iniciativa e torcemos para que outras cidades sigam o exemplo”, destacou Igor.