Vagas para Jovens Aprendizes: na Fundação de SaúdeReprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 15:01

Os interessados devem se inscrever até a próxima quarta-feira (10), às 23h59 pelo link: http://177.23.146.98:3000/inscricao/2024-01 devendo preencher o formulário online e enviar os documentos listados.O Jovem Aprendiz é uma modalidade de emprego que busca a capacitação, orientação e inserção de pessoas de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. Esse programa tem como meta a redução dos índices de oportunidades que deixam de ser dadas a quem não tem experiência. Os aprendizes contratados receberão vale refeição (ou vale alimentação) no valor de R$ 300,30 por mês. O auxílio-creche será concedido no valor de R$ 209,74. O vale-transporte será concedido de acordo com a legislação vigente.O processo seletivo tem prazo de validade de um ano, prorrogável por igual período, até o total de dois anos, a contar do último sábado (6), quando foi divulgado no Diário Oficial do Município. A lista de cadastro reserva de aprovados será utilizada quando surgirem vagas.O contrato de aprendizagem será celebrado por prazo determinado com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses consecutivos e anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social digital – CTPS.A assinatura e manutenção do contrato de aprendizagem profissional com a FeSaúde pressupõem a matrícula e a frequência do aprendiz à escola (na hipótese do jovem não ter concluído o Ensino Médio), e a matrícula em curso de aprendizagem de Programa de Aprendizagem Profissional, desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.O curso de aprendizagem será oferecido no ato da contratação e realizado no decorrer da validade do contrato de aprendizagem do jovem, de acordo com o cronograma de cursos disponibilizados pela entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.A formação técnico-profissional dos jovens aprendizes será na área de Assistente Administrativo e na modalidade de educação presencial. O candidato que se negar a realizar o curso na área e/ou modalidade indicada pela FeSaúde será automaticamente eliminado da seleção.