Silvia Tani: diretora do Jornal de Santa Rosa terá velório na quarta-feira - Reprodução/Internet

Publicado 09/01/2024 19:40 | Atualizado 09/01/2024 19:59

Niterói – O prefeito Axel Grael expressa profundo pesar pelo falecimento da jornalista Maria Sílvia Tani, conhecida como Sílvia Tani e vai decretar luto de três dias na cidade. Natural de Bom Jesus do Itabapoana, Sílvia Tani era diretora do Jornal Santa Rosa, do qual foi fundadora, em 1978, junto com o marido Tácito Tani, já falecido, e o jornalista Oriovaldo Rangel. De uma geração de ouro do jornalismo fluminense - que inclui os também já saudosos Mario Dias, Milton Rocha, Aurélio Zaluar, Fernando Marcondes Ferraz, Elzita Bittencourt, Lou Pacheco, Luís Antônio Pimentel, Carlos Silva e Epherem Amóra - Silvia Tani contribuiu com a imprensa e o jornalismo local.

O prefeito destacou que Sílvia Tani era muito admirada na cidade e tinha como marca a maneira carinhosa e solidária que tinha com todos. "Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento de Sílvia Tani, uma jornalista querida, respeitada e admirada por todos. Sílvia era uma comunicadora habilidosa e deixou sua marca na cidade, tendo sido a fundadora do Jornal Santa Rosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos da querida Sílvia Tani”, afirmou Axel Grael.

Sílvia Tani se aposentou como professora antes de fundar o Jornal Santa Rosa com seu marido Tácito Tani -- jornalista de São Paulo radicado em Niterói, e que também contribuiu com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, cuja sede é em Niterói. O único filho do casal, Julio Cesar, faleceu em acidente de carro. O velório da jornalista será nesta quarta-feira (10), a partir das 10h30, no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba. O sepultamento acontece às 12h45.