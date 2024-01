Axel Grael: prefeito fez vistoria em comunidades e equipes estão nas ruas, enquanto cidade segue em alerta máximo - Divulgação/Ascom

Publicado 14/01/2024 21:17

Niterói – A cidade segue em estágio de alerta máximo desde 2h15 deste domingo devido à previsão de chuvas moderadas a fortes. Na noite de sábado, a cidade atingiu o maior registro de chuva em uma hora desde que a medição é feita pelo município. O temporal chegou a 120,2 milímetros no período de uma hora, o que representa mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Apesar do volume intenso de chuvas, não foram registradas mortes ou ocorrências graves no município. Somente em 2023, a Prefeitura investiu R$ 236 milhões nas obras de contenção de encostas, beneficiando diversas regiões.



Desde 2013, foram cerca de R$ 1 bilhão investidos em obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas em diversas regiões. As ações acontecem de acordo com um trabalho criterioso de análise que segue o Plano de Gerenciamento e Prevenção de Riscos, e também integram o eixo Clima e Resiliência do Plano Niterói 450 anos, que tem como princípio garantir dignidade e qualidade de vida por meio da defesa do clima. Essas obras são essenciais para prevenir ocorrências graves em casos de chuva extrema como a deste fim de semana. No ano passado, foram mais de 80 obras de contenção de encostas. Destas, 44 já estão concluídas em 21 bairros. Foram beneficiados moradores de comunidades no Morro do Céu, Morro Boa Vista, Caixa D’Água, Grota do Surucucu, Martins Torres, Morro do MIC, Cavalão e Morro do Bumba, entre outras. Além dessas regiões, bairros como Jurujuba, Santa Rosa, Fátima, Caramujo, Cantagalo, Cafubá e Itacoatiara também foram contemplados com obras de contenção.



Durante a manhã deste domingo (14), o prefeito Axel Grael, visitou algumas áreas atingidas pelas chuvas e destacou que os investimentos em resiliência são fundamentais para salvar vidas na cidade.



“Niterói, desde 2013, vem desenvolvendo um grande esforço de investimentos em resiliência. De lá para cá, são cerca de R$ 1 bilhão investidos em contenção de encostas e drenagem. Somente no ano passado, nós investimos, em 80 obras, cerca de R$ 240 milhões e vamos continuar trabalhando para que a gente possa seguir salvando vidas, como estamos verificando agora. Foram chuvas muito intensas, entre as mais fortes registradas na cidade, nós tivemos muitos transtornos, mas, de um modo geral, a gente vê que a cidade resistiu”, afirmou o prefeito.



A Defesa Civil foi acionada até o momento para 14 ocorrências de deslizamentos. Não há registro de mortes nem de feridos graves. No momento, há 21 pessoas desabrigadas e 43 desalojadas. Todas estão sendo atendidas por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foram registrados deslizamentos de encosta e de desabamento de casas nas regiões do Boa Vista, Bonfim, Cavalão, São Francisco e Morro da Penha. Desde a noite de sábado foram acionadas oito sirenes: as do Morro do Estado, Morro da Penha, Boa Vista, Jurujuba, Cavalão, Preventório, Travessa Beltrão e Morro do Palácio. Moradores dessas áreas foram orientados a se deslocarem para pontos de apoio com ajuda de voluntários e lideranças dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs).



Ainda foram registrados 12 casos de queda de árvores, todas atendidas pelo Corpo de Bombeiros e por equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser).



“O maior registro de chuva em Niterói até este fim de semana era de 86 milímetros em uma hora, em fevereiro do ano passado. Neste sábado o volume foi de mais de 120 milímetros em uma hora. Foi muita água em pouco tempo, com mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Mas os investimentos em contenção de encostas nos últimos anos na cidade amenizaram muito os impactos. Com certeza, essas intervenções salvaram vidas”, afirma o coronel Walace Medeiros, secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia.



Força-tarefa nas ruas



Neste domingo (14), uma força-tarefa com funcionários da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e da Seconser está nas ruas da cidade para mitigar os efeitos do temporal. Da Clin, são 500 agentes realizando serviços como varrição, retirada de lama, galhos e entulhos e lavagem, com o apoio de 70 equipamentos. Mais de 100 toneladas de resíduos já foram recolhidos. Já a Seconser atua com 100 funcionários para poda e desobstrução de ralos. Equipes da NitTrans também participam dando apoio às ações.



As equipes técnicas da Defesa Civil permanecem mobilizadas e realizando vistorias nos locais em que há sinalização de risco.



A previsão meteorológica indica a continuidade da instabilidade, podendo ocorrer volumes moderados a fortes de chuva durante todo o domingo. A orientação da Prefeitura de Niterói é de que as pessoas sigam atentas aos alertas da Defesa Civil através das mídias sociais, SMS 40199, grupos de WhatsApp e pelo aplicativo ALERTA DCNIT. Em caso de emergência, devem acionar a Defesa Civil através dos telefones 199 ou 2620-0199.



Nudecs



A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia intensifica a aproximação com as comunidades para ampliar a troca de informações com os voluntários, visando melhorias para a população. A cidade conta, além dos agentes da Defesa Civil, com um pelotão de moradores que fazem parte dos Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), um programa estratégico de política de prevenção que tem atualmente cerca de 3 mil participantes. Os voluntários participam de oficinas práticas de treinamentos como suporte básico de vida, combate a incêndios incipientes, radioamadorismo e nós de amarras. São os olhos da Prefeitura nos bairros, comunidades e condomínios, e atuam na ajuda para minimizar fatores extremos ou de risco como chuvas e incêndios.



Desde de 2013, foram criados 153 núcleos de Defesa Civil em 54 comunidades. Algumas comunidades possuem até 3 Nudecs. Além dos Nudecs em comunidades, a Defesa Civil tem o Nudec Queimadas que, desde 2015, formou 15 núcleos, com 550 voluntários. Já o Nudec Condomínios tem 62 núcleos, com 117 pessoas capacitadas. São homens, mulheres, e até idosos que acionam imediatamente a Defesa Civil caso aconteça algo e podem ser os primeiros a chegar para auxílio inicial com base nos treinamentos até a chegada de uma equipe especializada que tanto pode ser os agentes da Defesa Civil, como o Corpo de Bombeiros.



Aplicativo



O aplicativo Alerta DCNIT é outro grande aliado para a população niteroiense, com alertas sobre previsão de chuvas fortes, ressaca, ventos e condições do tempo para risco de incêndio em vegetação. O sistema também conta com botão que direciona o aparelho automaticamente para uma ligação com a Defesa Civil, gratuitamente através do 199. Desta forma, a Defesa Civil se aproxima cada vez mais do cidadão, possibilitando o aumento de uma cultura preventiva e o consequente aumento do poder de resiliência municipal.



Radar Meteorológico



A Defesa Civil avançou bastante a partir da instalação de um novo radar meteorológico de alta tecnologia que permite uma maior previsibilidade e acompanhamento das tempestades, além de possibilitar estudos de mitigação de riscos e demais projetos voltados ao aumento da proteção do cidadão e da capacidade de resiliência



A Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia está implementando ainda um pacote de ações que aliam a experiência e técnica dos seus agentes com a captação de imagens de drones e satélites, mapas georreferenciados, sensores e robôs. As ações tecnológicas estão dentre os planos de tornar a cidade mais resiliente e envolver cada vez mais os moradores para minimizar os impactos das mudanças climáticas, como incêndios em vegetação e tempestades severas. O órgão está utilizando a inteligência de dados com a participação popular através de moradores e voluntários do Núcleo de Defesa Civil – Nudec Queimadas.