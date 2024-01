Alunos da Orquestra da Grota: inscrições gratuitas abertas - Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2024 16:35

Niterói – O Espaço Cultural da Grota (ECG) está com inscrições abertas para seu tradicional Curso de Férias, destinado a estudantes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, flauta doce e flauta transversa interessados em aprimorar seus conhecimentos técnicos e teóricos em música. As atividades são 100% gratuitas e acontecem de 22 a 26 de janeiro na sede do ECG, em São Francisco.



As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado (20), exclusivamente pela internet. As aulas serão ministradas por músicos convidados, incluindo profissionais das mais importantes Orquestras e instituições de ensino musical do Rio e Niterói. Além das aulas de aprimoramento técnico, os alunos também poderão assistir a palestras sobre temas diversos, relacionados direta ou indiretamente à prática musical e a questões socioculturais.

Ao todo, o ECG oferece 100 vagas para o público em geral, com preferência para moradores de comunidades e estudantes de escolas públicas. As inscrições serão validadas por ordem de chegada. Os interessados devem preencher um formulário disponível no endereço eletrônico bit.ly/feriasdagrota e aguardar o contato.

Aqueles que não forem selecionados para participar como alunos poderão acompanhar as atividades como ouvintes, de acordo com a capacidade dos locais onde serão ministradas as aulas.

Mais informações e o acesso ao formulário estão disponíveis no site do Espaço Cultural da Grota www.ecg.org.br ou no link da bio da página da Orquestra da Grota no Instagram (@orquestradagrota).