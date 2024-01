Centro de Atendimento ao Turista (CAT): instalado no Mercado Municipal - Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2024 16:23

Niterói – A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), além de planejar o Carnaval Niterói 2024, está atuando em três importantes frentes para fomentar o turismo receptivo na Cidade Sorriso. Aproveitando o potencial do Rio, Niterói está com equipes de turismólogos, estagiários e atendentes no projeto “Verão #tô no Rio” (em Copacabana) e também no Píer Mauá – em um balcão próprio da empresa. Eles atendem as demandas de turistas, a cada chegada de navios, até o final da temporada de cruzeiros, que será em maio deste ano. A terceira frente é no mais novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da cidade, instalado no Mercado Municipal, com o objetivo de atender a demanda de turistas e visitantes que vão ao local e procuram orientações sobre os atrativos turísticos de Niterói, além de informações sobre o próprio Mercado Municipal, a mais nova atração da área central de Niterói.



VERÃO #tô no RIO



O Projeto “Verão #tô no Rio” é fruto da continuação de uma trabalho de parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), e a TurisRio. Dessa forma, irá propagar Niterói, fazendo atendimentos e contato direto com os turistas e visitantes que procurarem informações sobre as opções de destinos da cidade do Rio de Janeiro. O atendimento será das quintas-feiras aos domingos, até dia 31 de março, no stand da SETUR – localizado no calçadão de Copacabana, no Posto 4.



A tarde de lançamento da edição 2024 do projeto contou com a presença da Diretora de Turismo da Neltur, Marcelly Apolinário, além do Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.



Para o projeto a Neltur manterá um turismólogo e um estagiário apresentando as belezas de Niterói, oferecendo informações e orientações, além de distribuírem folhetos com indicações de diversas opções de passeios e os atrativos da cidade.



Segundo André Bento, presidente da Neltur, manter uma parceria como esta gera frutos e acarreta o aumento de turistas à Niterói durante todo o verão: "Niterói possui muitos atrativos que podem ser boas opções de passeios, principalmente durante o verão. Desde sua bela orla, não só da Baía de Guanabara, mas a das praias da Região Oceânica, que possui a Praia do Sossego, que tem o Selo Bandeira Azul, mas também muitos outros atrativos”, afirma. “Niterói tem muita história para contar, unindo os aspectos históricos com modernidade, contemporaneidade e imponência, como nos monumentos construídos por Oscar Niemeyer, até o Complexo de Fortes e a Fortaleza de Santa Cruz, dentre tantos outros. E essa parceria reforça a divulgação da cidade mundo afora, visto que o Rio de Janeiro, principalmente Copacabana, é uma porta aberta aos turistas e visitantes do mundo inteiro – confirmando e consolidando a importância da cidade neste cenário do setor do turismo", explica Bento.



De acordo com o presidente da Neltur, a equipe está atuando em outras frentes para aumentar o número de turistas e visitantes na cidade, não só neste ano, mas também no próximo ano.



“Neste verão, as opções são variadas, com sua orla belíssima, polos gastronômicos, culinária rica para todos os gostos, seus patrimônios naturais, uma vida cultural intensa, parques lindos, museus famosos como o MAC, o que não falta aqui são atrativos para um bom passeio", conclui André Bento.



BALCÃO NO PÍER MAUÁ

O balcão próprio no Pier Mauá é uma outra novidade. Uma equipe de atendentes está disponibilizada, sob a coordenação de Érica Assis, Supervisora dos Centros de Atendimento ao Turista, e também do Departamento de Turismo da Neltur – que organiza a equipe de acordo com o agendamento prévio que recebe da Administração do Píer Mauá, com as datas e horários das chegadas dos navios no porto do Rio. Essa ação continuará até o término da temporada de cruzeiros, prevista para Maio. A intenção da Neltur é trazer turistas que têm o plano de voltar ao Brasil.



NOVO CAT



Niterói agora tem mais um CAT (o nono), que é o do Mercado Municipal. Quem entra pelo Boulevard já tem a visão do Centro de Atendimento ao Turista, que dispõe de dois estagiários, além de folhetos especializados. Estes profissionais estão aptos não só a dar orientações sobre os atrativos da cidade e informações, mas também foram treinados para informar sobre os serviços oferecidos pelo Mercado Municipal, seus restaurantes e as diversas lojas. Para isso receberam um treinamento especial, bem específico, voltado às necessidades do local, para aprofundar os conhecimentos sobre o mais novo atrativo turístico da área central da cidade.



SERVIÇO



PIER MAUÁ



O balcão funciona com um atendente bilíngue, das 8h às 16h, seguindo o agendamento de chegada dos navios. Portanto, este horário pode sofrer mudanças devido a esta logística.



"VERÃO #tô no RIO"



Início dos atendimentos – 18 a 21/1/24 (quinta-feira)

Término - 31/03/24 (domingo)

Horário - Das 10h às 18h

Endereço - Av. Atlântica - Copacabana

Stand da SETUR/TurisRio - Posto 4



CAT – MERCADO MUNICIPAL



Local – Entrada do Boulevard

Funciona das 9h às 17h, diariamente, com duas estagiárias, cobrindo os turnos