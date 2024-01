Capa do single Marcha, de Mebutô: participação especial surpresa - Divulgação/Ascom

Publicado 16/01/2024 09:14

Niterói -- Integrante da banda paulistana Satoru, o guitarrista Rico T. abre espaço para uma nova fase de sua carreira musical com o lançamento do single Marcha. Ele ressurge no mercado fonográfico nacional sob a alcunha de Mebutô. Neste projeto Rico se cerca de tecnologias diversas, algoritmos, ideações visuais e contribuições de outros artistas para materializar músicas brasileiras novas.

“Mebutô é onde experimento com a tecnologia, algoritmos e com a contribuição de outros artistas. Aqui eu não estou muito ligado a um estilo, é um projeto eclético para explorar alguns limites” celebra Rico.

A faixa e seu lançamento marcam o início de uma jornada musical única, que explora a fusão de elementos digitais, manipulação algorítmica de som, guitarra e metais para criar uma experiência sonora nova. O single Marcha estará disponível em todas as principais plataformas de streaming a partir de 19 de Janeiro de 2024.



Marcha é uma poderosa homenagem a todas as manifestações populares que desempenharam um papel fundamental na moldagem da cultura e identidade brasileira. Rico T. expressa sua maestria na guitarra e na manipulação digital de forma envolvente, proporcionando uma fusão cativante de sons. A faixa é enriquecida por uma intrigante manipulação algorítmica, adicionando uma camada de profundidade à música. E um sampler que é supresa.



A produção musical meticulosa de Felipe Areas – que também já trabalhou com Satoru em seu álbum de estreia – dá vida à visão de Mebutô, com arranjos contribuídos por Areas e Antônio Neves. O multi-instrumentista Antônio Neves empresta sua habilidade para gravar os metais, elevando ainda mais a riqueza sonora da faixa. Além disso, Gus, o baixista da Satoru, e Pedro Fonte na bateria, contribuem com seus talentos para completar esta composição única

Rico é artista desde pequeno, guitarrista e multi-instrumentista, criador de novas tecnologias e apaixonado por sonoridades diversas. Em seu novo projeto ele unifica tudo para sair com algo único, unindo não só som, mas artes visuais.

O selo Astronauta, que é de Niterói, existe há 25 anos e lançou os dois primeiros discos da banda Autoramas, a estreia do trio Galaxy, de Beto Lee, e álbuns de Luís Capucho, Mr Sombra (com participação de Cássia Eller), O Divã Intergaláctico (com participação especial de Júpiter Maçã), Paul Rock (convidando Zé Ramalho) e singles de Chico Chico e Zé Ibarra entre outros. Visite o site oficial e saiba mais em www.astronautadiscos.com.br