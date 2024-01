Magnólia Brasil: escola homenageia Darwin e desfila no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Magnólia Brasil: escola homenageia Darwin e desfila no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 17/01/2024 10:12

Niterói - Foi dada a largada para o Carnaval 2024 em Niterói. E a Magnólia Brasil, campeã de 2023, não poderia ter escolhido tema mais interessante, histórico e poético diante dos 450 anos da Cidade-Sorriso, recentemente completados. “O dia em que o lord visitou meu paraíso” — enredo da escola de samba da zona norte, presidida por Paulo Renato Moura — volta 202 anos atrás, quando a Vila Real da Praia Grande, denominada depois de Niterói, recebeu a visita do célebre naturalista, biólogo e geólogo inglês Charles Darwin (1809-1882), cujo 215º aniversário de nascimento ocorrerá no dia 12 de fevereiro. Segundo publicações do cientista, a passagem pelo litoral fluminense também contribuiu com as pesquisas que culminaram na sua revolucionária Teoria da Evolução das Espécies.



Infelizmente, não há registros de que Darwin tenha percorrido outras regiões da Vila Real além da Serra da Tiririca, nome citado em seu diário de bordo. Mas, quem sabe? Com base em narrativas de tradição oral, transmitidas de uma geração para outra através dos tempos, o lorde inglês teria passado em 8 de abril de 1832 pela Aldeia de São Lourenço, no morro de mesmo nome, marco da fundação do território niteroiense, e se apaixonado pela magnólia, a flor mais bela de toda a nossa abundante natureza.



“Nossa viagem carnavalesca explora esse paraíso através de eventos reais e/ou fantasiosos, pois a arte nos concede essa licença poética. Não delimitaremos as fronteiras entre esses eventos, permitindo que a interpretação e análise fique a cargo de cada um. Se é verdade ou não, não dá para saber, mas essa é a história que queremos contar”, justifica Roberto Oliveira, carnavalesco e autor do samba.



A Magnólia Brasil será a quarta escola de samba a atravessar o sambódromo de Niterói, no Caminho Niemeyer, no desfile do dia 3 de fevereiro.



Em 1831, aos 22 anos, Darwin foi convidado a participar de uma expedição exploratória ao redor do mundo a bordo do navio "Beagle", enviado pela Coroa britânica para mapear e estudar as espécies botânicas no Hemisfério Sul. Em 27 de dezembro do mesmo ano, ele embarcou no veleiro, juntando-se ao capitão Robert Fitzroy. Durante sua viagem de quase cinco anos, de 1831 a 1836, Darwin visitou o Brasil, passando por Fernando de Noronha, Salvador, Abrolhos e o Rio de Janeiro, entre outros locais. No período de 8 a 24 de abril, fez uma excursão pelo interior do Rio, percorrendo desde a Vila Real da Praia Grande, atual Niterói, até a Barra de São João. O resultado de sua extensa pesquisa durante essa viagem culminou com a publicação de sua obra mais influente, em 1859: "A Origem das Espécies".



CONFIRA A LETRA DO SAMBA-ENREDO



Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Niu Souza, Anderson Lemos, Manolo, Bello, Anderson Souza e Vinicius Xavier

Intérpretes: Niu Souza e Esdras Araújo



Se é verdade eu não sei

Eu só sei que minha escola

Conta a história de um lorde inglês

Quando aportou na Guanabara

Na Praia Grande da Vila Real

Se encantou beleza rara, "beautiful"

Nunca tinha visto nada igual

Foi subindo trilhando o caminho

E lá iria se surpreender

Recebido pela tribo Temiminós

Tereguahê Porãite



À sombra dos bananais,

Índios e negros forros

No alto do morro a terra semeada

Os olhos brilhavam quando o vento soprava as folhas verdes das samambaias



Joaninhas, borboletas entre as flores

Aromas e cores, a sorte lhe sorriu

Se deparou com a flor mais bela

Entre todas era ela Magnólia Brasil

Meu São Lourenço a abençoar



Darwin se quiser pode ficar

Vai ter festa a tarde inteira

Canto e dança na levada

Da Magnífica batucada



Vem pra minha aldeia

Meu paraíso é a Magnólia

Buscar mais uma estrela

O povo guerreia p’ra vitória