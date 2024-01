Fernando Malcher: autor do romance morou em Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 16/01/2024 14:44

Niterói - O livro Velha Amiga, editora Candido, é o terceiro livro de Fernando Malcher e o primeiro romance. O lançamento vai acontecer no dia 2 de fevereiro, com as bênçãos de Yemanjá, na loja Colabora Nóbrega, em Niterói, a partir das 18h. A história tem como cenário a cidade fluminense e traz fatos reais locais como a tragédia do Morro do Bumba, em 2010.



Em um texto direto e rápido de ler, conhecemos a trajetória de vida de Diana, cadela da raça Border Collie, entrelaçada com histórias de vida e dramas particulares de seis personagens. Ambientada na cidade de Niterói, a obra mostra de forma sensível o elo existente entre Diana e seus tutores e a sua singular capacidade de interpretar e interagir com os sentimentos daqueles com quem convive. Escrita em meio a pandemia em 2021, Velha Amiga é uma homenagem à cadela de nome Bo que pertenceu à Beatriz Malcher, filha do autor.



“O romance é uma homenagem à uma cadela de nome Bo que pertenceu a minha filha. Alguém poderia perguntar o porquê deste nome. Penso que minha filha deixou em aberto a resposta. Pode ser Bo de bonita como, de fato, ela era. Pode ser Bo de boa, como suas atitudes demonstravam ao longo de toda a sua existência. Ou ainda, Bo de...Fica, como disse, em aberto às sugestões de cada um que com ela conviveu. O fato é que ela, para nós, teve uma passagem muito rápida por esta vida. Viveu apenas sete anos, nos deixando um vazio que tão cedo não será preenchido”, disse Fernando. “A escolha da protagonista do romance Velha Amiga de uma cadela de outra raça (Border Collie) - quando a Bo era da raça Golden Retriever -, teve como intuito preservar, ao máximo, a sua presença em nossas vidas”, completou

Bairros conhecidos de Niterói e fatos do cotidiano da cidade fluminense, como a tragédia do Morro do Bumba em 2010, são inseridos na história com muito carinho por parte do autor. Morador do Rio de Janeiro há 12 anos, Fernando Malcher viveu em Niterói por 26 anos. “É a cidade onde passei por diversas experiências que marcaram definitivamente a minha vida pessoal. Vivências que, inevitavelmente, fazem parte das minhas histórias, ainda que de forma sutil ou indireta”, explicou o autor.



TERCEIRO LIVRO, MAS PRIMEIRO ROMANCE



Segundo Fernando, inicialmente a obra seria um conto que comporia um livro apenas com este gênero literário. No entanto, sua filha o fez mudar de ideia. “A ideia do romance veio a partir de conversas com a minha filha Beatriz – doutora de Teoria Literária pela UFRJ. Devido ao seu tamanho e tema, acabei aceitando a sugestão de Bia e converti o conto em um romance, onde pude trabalhar melhor os personagens e situações do texto”, concluiu.



Fernando Malcher, nascido em 1958, no Rio de Janeiro, é Engenheiro de formação e desde cedo manifesta sua sensibilidade artística através da composição de canções populares, peças musicais, crônicas e obras literárias. É autor da coletânea de contos “Pontos de Contato” (Giostri Editora, 2021) e da Dramaturgia “A Herança”, publicada em outubro de 2021, pela Edições Candido.



SINOPSE:



O que se passa na cabeça de uma cadela Border Collie durante sua trajetória de vida, desde o nascimento até os seus instantes finais? É possível para ela interpretar e interagir com os sentimentos daqueles com quem convive? Como esta relação pode acontecer?



Este é o cerne do romance Velha Amiga. O confronto da intuição e sensibilidade do animal, diante dos personagens e situações por ela vivenciadas, adquire uma dimensão que ultrapassa a barreira do entendimento. Nesta obra, o autor propõe que as respostas a tais questões se alcançam pela comunhão dos mais puros sentimentos que existem entre seres vivos de espécies diferentes.



SERVIÇO:



Data: Sábado, 02 de fevereiro de 2024 (sábado)

Horário: 18h às 21h

Local: Colabora Nóbrega

Endereço: Rua Nóbrega, nº 131, Jardim Icaraí - Niterói

Valores: Entrada gratuita no evento - Livro a R$ 45,00 - Edições Candido – Selo Jovem. - № de páginas: 112