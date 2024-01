Prefeito Axel Grael: presente na reunião que discutiu ações para recuperação das vitimas das chuvas - Alex Ramos/Ascom

Prefeito Axel Grael: presente na reunião que discutiu ações para recuperação das vitimas das chuvasAlex Ramos/Ascom

Publicado 16/01/2024 20:33

Niterói – O prefeito Axel Grael, participou nesta terça-feira (16), no Palácio Guanabara, de uma reunião sobre iniciativas para ajudar na recuperação dos municípios do estado do Rio afetados pelas chuvas do fim de semana passado. Além do governador do Rio, Cláudio Castro, e de prefeitos de 10 municípios, participaram do encontro os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome substituto, Osmar Almeida Júnior; e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, apresentou aos ministros e ao governador Cláudio Castro algumas demandas para tornar o município de Niterói ainda mais resiliente.“Temos em Niterói um mapa de risco feito para toda a cidade. Cada ponto de risco já tem um projeto básico e uma solução de engenharia. Dos 247 pontos mais críticos da cidade, em 60% as obras já foram feitas. Temos ainda 40% destes pontos a serem resolvidos. É importante ter apoio para acelerar a execução dessas obras. Também seria importante uma disponibilização de recursos para que as famílias que mais sofreram nesse momento possam reconstruir suas casas e comprar móveis e eletrodomésticos. É fundamental ainda acelerar no Estado do Rio de Janeiro os projetos do Minha Casa Minha Vida para fazer de uma forma mais rápida o deslocamento das famílias que estão em áreas de risco”, destacou o prefeito.

Axel Grael lembrou que Niterói teve uma chuva muito intensa. Foram mais de 120 milímetros em uma hora. O maior registro desde que o município começou a monitorar as chuvas, em 2013, com a implantação dos primeiros pluviômetros. O registro do fim de semana é 80% da expectativa de chuva para todo o mês de janeiro.

“Tivemos 21 ocorrências de deslizamentos na cidade. Deslizamentos sem vítimas, mas são 21 novos pontos de preocupação. A Defesa Civil de Niterói e a Assistência Social estão mobilizadas para a gente dar suporte às famílias que precisam. Só em 2023, Niterói desenvolveu 80 obras de contenção de encostas que, junto com as obras de drenagem, contribuíram para minimizar os efeitos da chuva. Sem essas obras, poderíamos ter tido consequências mais graves na cidade”, ressaltou Axel Grael.

O prefeito de Niterói sugeriu ainda que o governo do estado faça a integração das informações de todos os pluviômetros do Rio. Axel Grael afirmou que a medida seria muito útil para o gerenciamento de crises e, principalmente, para a mobilização de equipes. Axel Grael reforçou que Niterói implantou um radar meteorológico com a capacidade de monitoramento da chegada de temporais com antecedência. O prefeito disse que quer disponibilizar as informações do radar de Niterói para as cidades que estão na área de abrangência do equipamento. Axel Grael acrescentou que o governo federal pode ajudar os municípios a ampliar a rede de radares meteorológicos de alta capacidade.