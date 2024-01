"Tô de Férias na Escola": programa vai beneficiar 30 unidades da Rede Municipal de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 17/01/2024 10:08

Niterói - A cidade de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta semana mais uma edição do programa de colônia de férias das escolas municipais, o “Tô de Férias na Escola”. Durante os próximos dias, cerca de 2,3 mil estudantes de 30 Unidades de Educação vão participar de atividades recreativas, brincadeiras, oficinas e passeios.



O “Tô de Férias na Escola” acontece de segunda a sexta, entre 8h e 12h. Até o dia 26 de janeiro, as crianças terão o seu espaço escolar aberto para o café da manhã e o almoço, garantindo a segurança alimentar. Os alunos que participam da colônia de férias estão inscritos regularmente na Rede Municipal e irão aproveitar as atividades ofertadas em suas respectivas unidades escolares.

Raquel Sales, de 8 anos, está muito empolgada com o “Tô de Férias na Escola”. Apesar da timidez, a menina afirmou que “gosta de ir à escola nas férias para brincar, jogar bola e ficar no parquinho”.



Na quinta-feira (18), as crianças desta unidade irão visitar o Museu Imperial, em Petrópolis. Este é um dos passeios marcados pela Secretaria Municipal de Educação para esta edição do programa.



O presidente da Fundação Municipal de Educação e secretário Municipal de Educação, Bira Marques, acompanhou o primeiro dia do programa na UMEI Jacy Pacheco, no Barreto, Zona Norte de Niterói. Ele ressaltou a importância de manter as unidades abertas no período de recesso.



"Época de férias remete às viagens e passeios. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das crianças da Rede Municipal de Educação. Por isso é tão significativo abrir as portas das nossas escolas, oferecendo um espaço que é delas, para que possam brincar e se divertir. Para além disso, a garantia da segurança alimentar é prioridade, já que a comida na escola, muitas vezes, é a única que a criança tem", ressaltou o secretário e presidente.



A coordenadora da unidade, Roberta de Moraes, estava bastante satisfeita com o resultado da colônia de férias para a comunidade do Buraco do Boi. "O Tô de Férias na Escola é uma iniciativa necessária. Muitas vezes, durante as férias, essas crianças não têm muitas opções de lazer”.



A professora Ana Pinho corrobora o que a coordenadora Roberta comentou."É muito importante manter as crianças fazendo atividades físicas, lúdicas e pedagógicas. Nesse sentido, a melhor instituição que pode oferecer isso às crianças é a escola”, reforçou Ana.