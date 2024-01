Niterói e Santo Domingo Este: acordo para se tornarem cidades-irmãs - Alex Ramos/Ascom

Niterói e Santo Domingo Este: acordo para se tornarem cidades-irmãsAlex Ramos/Ascom

Publicado 18/01/2024 07:26

Niterói – A cidade de Niterói e a cidade de Santo Domingo Este (República Dominicana) assinaram, na quarta-feira (17), um acordo de cooperação e se tornaram cidades-irmãs.

O documento foi assinado, em uma conferência online, pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, no Consulado Geral da República Dominicana, no centro do Rio, e pelo prefeito de Santo Domingo Este, Manuel Jimenez, no país caribenho. Também participaram do evento a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga; o presidente da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Luiz Fróes; e o cônsul-geral da República Dominicana no Rio, Roberto Rubio.

O acordo entre as duas cidades prevê a realização de intercâmbios e diferentes formas de cooperação nos campos de limpeza urbana, coleta seletiva, gestão de resíduos, ecoturismo, tecnologia e inovação, e sustentabilidade. Santo Domingo Este se tornou município há 22 anos, tem um milhão e 300 mil habitantes, e procurou Niterói em razão das políticas públicas inovadoras em vários segmentos.

O prefeito Axel Grael destacou que existem possibilidades de parcerias entre Niterói e Santo Domingo Este em várias áreas. “Quero agradecer Santo Domingo Este por ter procurado este contato com Niterói, inicialmente buscando uma parceria em relação à gestão de resíduos sólidos. Acho que podemos identificar várias linhas de cooperação entre as duas cidades. Na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, estamos avançando muito no nosso Ecossistema de Inovação. O objetivo é fazer com que a vocação da cidade, de inovação e de desenvolvimento de tecnologias, aconteça em larga escala. Outra possibilidade de cooperação vem do fato de Niterói ter mais da metade de seu território como áreas protegidas com unidades de conservação. Estamos trabalhando para que essas áreas, além da função ambiental, cumpram suas funções social e econômica. Que elas sejam também uma alavanca de oportunidades para a cidade através do ecoturismo. Por fim, gostaríamos de compartilhar a experiência de Niterói de ter sido a primeira cidade do Brasil a criar uma Secretaria do Clima”, explicou Axel Grael.

O prefeito de Santo Domingo Este, Manuel Jimenez, ressaltou que sua cidade tem muito a aprender com Niterói.“Temos apenas 22 anos como município e, por isso, Niterói tem muito a nos ensinar. Estamos honrados em firmar este acordo, que vai ajudar Santo Domingo Este a alcançar uma nova identidade e atingir suas potencialidades para ser a cidade mais importante do país”, afirmou Manuel Jimenez.

O cônsul-geral da República Dominicana no Rio, Roberto Rubio, acrescentou que Niterói é referência de cidade na América Latina com níveis elevados de desenvolvimento humano e um exemplo de políticas públicas eficientes.