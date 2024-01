Atleta João Cleber Borges: homenageando o Presidente da Neltur, André Bento, para agradecer o apoio de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 18/01/2024 07:15

Niterói - O jovem atleta campeão internacional de Jiu-Jitsu, João Cléber Borges, acompanhado de seu pai e treinador, Cléber Borges, e de Paola Prado (Assistente Social do Instituto Árvore de Bons Frutos) homenageou o Presidente da Neltur, André Bento – que recebeu do atleta um quadro com as réplicas das principais medalhas conquistadas nos torneios e campeonatos que participou, no ano de 2023, nas cidades do México, Vancouver, Las Vegas, Toronto e Abu Dhabi, dentre outras.

Além de atuar como atleta, João Cleber Borges foi embaixador mirim do Turismo da cidade de Niterói. A homenagem aconteceu, na sede da empresa, em São Francisco, na tarde da última quarta-feira (17).

Para o atleta João Cléber Borges, contar com o apoio da Prefeitura de Niterói através da Neltur, foi fundamental para suas conquistas nos vários torneios e campeonatos internacionais que participou: “Participar de competições como as que participei só me deram mais experiência e levamos o nome de Niterói mundo afora, mostrando que a cidade é um celeiro de talentos, que nós do Jiu-Jitsu também temos feito um grande trabalho, mas aproveito pra lembrar que ninguém vence sozinho e a Neltur me ajudou muito”, destacou o atleta.

Para André Bento, esse incentivo ao esporte funciona como ferramenta até mesmo de segurança pública, visto que políticas públicas incentivadoras do esporte conferem à juventude chances e oportunidades ímpares: “O apoio ao esporte é fundamental, pois com ele se permite que as desigualdades sociais diminuam e isso é fator importante também no trabalho de construção de políticas públicas que incentivem os jovens à prática do esporte como um vetor até mesmo de investimento na segurança pública da cidade”, analisou Bento.

Na ocasião André Bento agradeceu a homenagem recebida e explicou que o atleta João Cléber Borges é uma fonte de inspiração para outros jovens: “Você, com seu trabalho, como embaixador mirim do Turismo de Niterói e apresentando essa performance nas competições, é fonte de inspiração para outros jovens que ao veem seu sucesso despertam à prática do esporte também. Agradeço sua dedicação e seu trabalho trazendo assim, inúmeras medalhas para Niterói”, ressaltou Bento.