Niterói Ecotur Sem Barreiras: Final de semana com trilheiros na 62ª edição do evento Divulgação/Ascom

Publicado 18/01/2024 07:02

Niterói – Os trilheiros que precisam de acesso especial estão com uma data marcada na agenda para este final de semana. Além de Niterói ter vários atrativos turísticos, atividades para curtir os dias quentes de verão é o que não faltam. Neste sábado (20), os amantes das trilhas poderão participar da 62ª edição do Niterói Ecotur Sem Barreiras – que vai explorar a trilha dos Platôs, no Parque da Cidade, em São Francisco. Todas as informações para as inscrições, horário e ponto de concentração estão no https://visit.niteroi.br/inscricoes-platos/

O Niterói Ecotur Sem Barreiras oferece vagas de alguns dos passeios pelas trilhas da cidade para pessoas com dificuldade de locomoção, que terão disponível no local equipamento especial para trilhas denominado Julietti. As trilhas com oferta para as pessoas com dificuldade de locomoção terão o carimbo de acessível, indicado na sua descrição.

O Presidente da Neltur, André Bento, destaca o aspecto inclusivo, visto que com o uso do equipamento Julietti, as pessoas portadoras de deficiências e que possuam algum grau de dificuldade de locomoção, podem também participar do projeto e conhecer várias trilhas da cidade. "Para que algumas de nossas trilhas tivessem o selo acessivel, uma análise foi feita para verificar se as mesmas seguem os padrões internacionais para o recebimento de tal selo. De forma inclusiva, todos os trilheiros podem usufruir do que Niterói oferece quando se pensa em passeios por suas trilhas, de forma gratuita, os mesmos conhecem um pouco das belezas naturais da cidade", destaca Bento."Venham à Niterói e usufruam dos prazeres de curtir bem de perto nossa natureza exuberante, aproveitando cada minuto numa de nossas trilhas", convida.

O Niterói Ecotur Sem Barreiras consiste em ofertar à população niteroiense, aos turistas e visitantes da cidade passeios guiados, gratuitos, através de inscrições prévias, que podem ser feitas pelo site, duas vezes por mês, pelas trilhas de Niterói, com a quantidade de participantes variando em conformidade com o nível de dificuldade de cada trilha. A iniciativa é da Neltur, em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e com a Secretaria Municipal de Acessibilidade.