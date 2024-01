Axel Grael: prefeito visitou o projeto "Tô de Férias na Escola" - Lucas Benevides/Ascom

Axel Grael: prefeito visitou o projeto "Tô de Férias na Escola"Lucas Benevides/Ascom

Publicado 18/01/2024 16:59 | Atualizado 18/01/2024 17:00

Niterói - O prefeito Axel Grael, esteve na manhã desta quinta-feira (18) na Unidade Municipal de Ensino Infantil Regina Leite Garcia, no Fonseca, Zona Norte, para visitar o projeto “Tô de Férias na Escola”. O programa oferece atividades recreativas, brincadeiras, oficinas e passeios para cerca de 2,3 mil estudantes de 30 unidades de educação durante as férias escolares.

"É muito importante abrir as portas das nossas escolas fora do ano letivo para as crianças da rede. O colégio é um espaço delas, nestas unidades elas brincam, aprendem e se divertem. Além disso, há a garantia da segurança alimentar, já que a comida na escola, muitas vezes, é a única que a criança tem durante o dia. E, para muitos pais, é a garantia de que estarão em um lugar seguro enquanto eles trabalham", destacou o prefeito.

O “Tô de Férias na Escola” acontece de segunda a sexta, entre 8h e 12h. Até o dia 26 de janeiro, as crianças terão o seu espaço escolar aberto para o café da manhã e o almoço, garantindo a segurança alimentar. Os alunos que participam da colônia de férias estão inscritos regularmente na rede municipal aproveitam as atividades ofertadas em suas respectivas unidades escolares.

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Educação e secretário Municipal de Educação, Bira Marques, é de extrema importância manter as unidades abertas no período de recesso. “Esse programa tem diversas dimensões. Ele tem uma dimensão social importante, que é a função social da escola, de ser uma referência para as comunidades. Tem a parte do lazer, que é fundamental para a criança, a parte lúdica. Tem a parte da alimentação, que também a gente considera essencial. Para a gente é um prazer, mais uma vez, estar juntos com os profissionais de educação, com a cultura, nesse projeto”, afirma.

A diretora da UMEI, Luziane Patrício, diz que o Tô de Férias na Escola propõe atividades diferentes das desenvolvidas no dia a dia do ano letivo.“A melhor coisa que tem é a gente ver as crianças felizes. Elas ficam muito alegres e a gente entende que valeu a pena. Porque muitas vezes os pais não têm as férias ou não têm condições de levar para os lugares, então a escola acaba fazendo esse papel também. Esse é o momento que essas crianças têm de estreitar esse laço com a gente”, conta.