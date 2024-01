Rodrigo Neves e Axel Grael: parceria já rendeu bons frutos à cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 19/01/2024 05:40

Niterói - O prefeito Axel Grael anunciou na noite desta quinta-feira (18), no diretório municipal do PDT, a pré-candidatura de Rodrigo Neves à sua sucessão em Niterói. Os dois aliados chegaram juntos à sede do partido, que reuniu toda a base do governo na Câmara - 16 vereadores - e representantes de partidos aliados, entre eles União Brasil, MDB, PT, PV, PSB PC do B, Cidadania, PSDB e PP. O prefeito, que tem uma extensa trajetória ambientalista, disse que pretende dedicar integralmente seu tempo em 2025 à COP 30 e ao debate das mudanças climáticas e o meio ambiente. Após o anúncio do prefeito, Neves elogiou o trabalho e lealdade de Grael.

Em 2012, os dois venceram a eleição municipal em dobradinha, com Rodrigo Neves como prefeito e Axel Grael como vice. Neves, que é presidente do PDT na cidade, foi depois reeleito, e Grael nomeado como seu secretário Executivo e também secretário de Planejamento. Na última corrida eleitoral no município, Grael, que é engenheiro florestal, foi eleito no primeiro turno com apoio do ex-prefeito, atualmente secretário Executivo do município.

O ex-prefeito ressaltou que o projeto político que governa Niterói desde 2013 transformou positivamente a cidade, sem vaidades e pensando no melhor para os niteroienses .“Quem não conhece a relação de amizade e companheirismo que temos, não entende a serenidade e tranquilidade do encontro de hoje e o pronunciamento de Axel, que pretende se dedicar em 2025 às causas que mobilizaram a sua energia, sua inteligência, a sua vida. A COP 30 definirá muito sobre o rumo que o mundo vai tomar nas próximas décadas, e evidentemente o Axel é a maior autoridade sobre o tema das mudanças climáticas no país", afirmou Neves.

O ex-prefeito lembrou de quando 'passou o bastão' para Axel Grael no comando da prefeitura, em janeiro de 2020. No encontro dentro do PDT, Grael afirmou que não será candidato este ano e que concluirá sua gestão na prefeitura.“Tenho muito orgulho de ser prefeito de Niterói. É uma felicidade imensa atuar pela melhoria da qualidade de vida dos niteroienses, sobretudo daqueles que mais precisam. Desde 2013, quando cheguei ao governo como vice-prefeito na chapa do amigo Rodrigo Neves, nossa cidade vem se transformando no melhor lugar do país para viver e ser feliz. Seguimos juntos, cada vez mais fortes, em busca do nosso sonho de construir uma cidade cada vez mais moderna, inovadora e socialmente justa”, disse o prefeito, adiantando que este ano fará entregas importantes de projetos para a população.



Neves destacou ações da gestão Grael na prefeitura, como a implantação da Moeda Arariboia, que hoje beneficia 36 mil famílias. Também falou sobre os investimentos em contenção de encostas nos últimos 10 anos, que totalizam mais de R$ 1 bilhão e contribuíram para que a cidade não tivesse registros graves no último temporal.