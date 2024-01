Colab: Participação popular na escolha do nome das bicicletas compartilhadas - Reprodução/Internet

Publicado 18/01/2024 19:39

Niterói – Os moradores de Niterói poderão escolher o nome das bicicletas compartilhadas que serão implantadas na cidade. A Prefeitura lançou, nesta quinta-feira (18), uma consulta pública através da plataforma Colab. Serão 50 estações e 600 bikes. A pesquisa pode ser acessada, até a próxima quinta-feira (25), pelo site https://consultas.colab.re/bikeniteroi ou pelo aplicativo Colab, disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS). Os moradores de Niterói poderão escolher entre Nit Bike, Araribike, Bici Niterói, Niticleta e Nikiti Bike.

“Essa consulta pública já está com uma grande participação dos moradores de Niterói e a disputa está acirrada”, destaca o coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão de Niterói, Fernando Stern. “O tema da bicicleta mobiliza muitas pessoas nas nossas redes e nas consultas realizadas anteriormente. Há uma expectativa muito grande para a implantação do sistema de bicicletas compartilhadas, por todo o impacto positivo na sustentabilidade e na mobilidade. Esse tipo de consulta sobre algo que tem muita relevância no dia a dia das pessoas atrai muito envolvimento da população”.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que a Prefeitura realizou, em dezembro, a licitação para contratação da empresa que ficará responsável pelo sistema. O resultado foi divulgado neste mês de janeiro e a empresa vencedora já iniciou o trabalho de implantação do serviço. O investimento anual será de cerca de R$ 8,5 milhões e o serviço será gratuito para a população.“Vamos incentivar, ainda mais, a prática do ciclismo na cidade, com as estações estrategicamente localizadas em um raio de 5 km do Centro de Niterói. Bairros como Icaraí, São Lourenço Barreto, Ingá, São Domingos, Gragoatá e Boa Viagem serão contemplados, proporcionando maior mobilidade e fácil acesso”, frisa.

SERVIÇO:

Evento: Participação popular na escolha do nome das bicicletas compartilhadas

Vote Online: https://consultas.colab.re/bikeniteroi ou pelo aplicativo Colab, disponível para download gratuito na Play Store (Android) e App Store (iOS).