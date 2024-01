Procuradoria Geral do Município: novos procuradores tomaram posse na UFF - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 18/01/2024 19:21

Niterói – Oito novos procuradores e procuradoras de Niterói tomaram posse, nesta quinta-feira (18), em cerimônia no campus da Praia Vermelha da Universidade Federal Fluminense (UFF). As cinco procuradoras e os três procuradores chegaram nas oito primeiras posições do concurso organizado em 2023 pela Procuradoria Geral do Município (PGM) com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também tomaram posse na UFF 20 técnicos e 8 analistas aprovados em concurso que ocorreu paralelamente à seleção dos procuradores. Os candidatos aprovados nos dois concursos e que ainda não foram chamados estão no cadastro de reserva da PGM.

O concurso para procurador de Niterói teve quase dois mil inscritos e foi realizado em quatro fases. O procurador geral do município de Niterói, Francisco Soares, destacou que os novos procuradores, técnicos e analistas serão muito importantes para a PGM. “Esse é um momento muito relevante para a estrutura da Procuradoria Geral de Niterói, que há anos vem elevando seu potencial e sua eficiência, tornando-se uma das referências da advocacia pública, não apenas no Rio de Janeiro mas em nível nacional. Estamos muito felizes com a qualidade dos candidatos que foram aprovados após longos e difíceis concursos públicos. Temos certeza que todos e todas vão colaborar e muito com as políticas públicas desenvolvidas em Niterói. O concurso da Procuradoria Geral de Niterói se tornou protagonista na advocacia pública. Hoje a PGM possui total autonomia de atuação”, explicou Francisco Soares.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, representou o prefeito Axel Grael na cerimônia de posse e parabenizou os novos procuradores e as novas procuradoras. “Desde 2013, a Prefeitura de Niterói moderniza a sua gestão para prestar melhores serviços à população. A Procuradoria Geral do Município faz parte disso. A PGM é o anjo da guarda dos gestores municipais para a tomada de decisões. A Procuradoria avançou muito e tem feito um excelente trabalho. Parabéns aos aprovados e aprovadas que enfrentaram um concurso dificílimo”, afirmou Luiz Vieira.

Uma das cinco novas procuradoras de Niterói é Tatiane Cristina Chaves Pereira. Terceira colocada no geral e primeira entre as mulheres, ela fez um discurso no qual destacou a diversidade. “Sou uma mulher negra que tomou posse como procuradora de Niterói. Esse fato é muito importante porque foi o primeiro concurso da Procuradoria de Niterói realizado com a aplicação da Lei Municipal de Cotas Raciais para cargos públicos. O município tem interesse em agir em relação à diversidade e à inclusão da população negra no quadro de servidores públicos”, ressaltou a nova procuradora.

Primeiro colocado no concurso, Gustavo Bastos se disse honrado em assumir como procurador de Niterói. “O município sempre figura nas mais altas posições nos índices de qualidade de vida. Como procuradores, somos responsáveis por viabilizar as políticas públicas para a população. É um privilégio exercer essa função a partir de hoje”, concluiu Gustavo Bastos.