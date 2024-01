Nanda Garcia: homenagem à Bossa Nova com participação do Aprendiz Musical - Divulgação/Ascom

Nanda Garcia: homenagem à Bossa Nova com participação do Aprendiz MusicalDivulgação/Ascom

Publicado 20/01/2024 13:32

Niterói - No próximo dia 25 de janeiro, Dia Nacional da Bossa Nova e aniversário do nascimento do maestro Tom Jobim, a cantora Nanda Garcia apresenta o show “Nanda Garcia cantando Tom Jobim”, na Sala Nelson Pereira dos Santos, com a participação especial de alunos de cordas e sopros da Orquestra Aprendiz Musical e do cantautor e multi-instrumentista Will Santt. O Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.

“Criado há 22 anos em Niterói, o Aprendiz Musical é um programa social desenvolvido através da arte. Atende gratuitamente a 7 mil alunos com o ensino da música, em uma experiência diversa que busca ampliar os horizontes de crianças e jovens para oportunidades através do aprendizado no universo artístico. Os estudantes têm aulas de instrumento individuais, prática vocal, prática coletiva de instrumentos, formação continuada, formações orquestrais iniciante, intermediária e ensaios com a Orquestra Aprendiz Musical e o Coro Aprendiz Musical. Crianças e jovens que fazem parte do Aprendiz podem optar em ter aulas de canto coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão, cavaquinho, ukulele, flauta transversal, clarineta, trompa, trompete, trombone e percussão. Todos recebem instrumentos gratuitamente, em forma de comodato. Além das aulas, o Aprendiz proporciona diversas experiências para as crianças e jovens que integram o programa", explica o Secretário de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz.



O show de Nanda Garcia com a participação dos músicos do Aprendiz é uma homenagem ao maestro e compositor Tom Jobim e, ao mesmo tempo, uma mostra de como a Bossa Nova segue viva. A apresentação conta com a participação de 12 músicos do Programa Aprendiz Musical, sob a regência do Maestro Evandro Rodriguese, divididos em cinco violinos com Luyza Souza, Leandro Ferreira, Marcelle Monteiro, Luan Machado e Vitória Guerra; duas violas tocadas por Wallace Martins e Pedro Gomes; dois violoncelos com Samir Gonçalves e Patrick Pereira; o aluno Eliel Pimentel no trombone; André Correia Costa Lopes na flauta, além de Marcos Antônio na trompa. Eles acompanharão a cantora Nanda Garcia, junto a Glauber Seixas no violão, Bororó no baixo, Marcus Thadeu na bateria e Ricardo Pontes no sax e na flauta.



A direção musical é assinada por um dos maiores arranjadores da música popular brasileira: Cristóvão Bastos, que já dividiu o palco em anos anteriores com os jovens músicos do Aprendiz, em clássicos de Tom Jobim como “Luiza”, “Eu sei que vou te amar”, ‘Passarim” entre outros. O show também terá a presença de Will Santt, novo talento da Bossa Nova, e fenômeno da atual cena musical brasileira, que se apresenta com a cantora Nanda Garcia.



Em 2023 o Programa Aprendiz Musical prestou uma homenagem ao célebre maestro, com a realização do musical inédito “Passarim”, que apresentou as canções de Jobim. A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral. O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal de Niterói e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói.



Nanda Garcia, cantora niteroiense, trilha uma carreira inspirada pelo legado do avô, Geraldo Baptista. Com formação no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro, desde os 16 anos ela se apresenta em locais tradicionais e já participou de programas como Ídolos e The Voice Brasil. Sua versatilidade se mostra em colaborações com artistas renomados como Carlinhos Brown, Zeca Baleiro e Rodrigo e Gabriela Melim, destacando-se na MPB contemporânea. Atualmente, é voz exclusiva de rádios como JB FM (Rio) e Alpha FM (São Paulo), apresentando seu mais recente single, “Flor da Idade”, consolidando-se como uma talentosa voz no cenário musical brasileiro. Já o cantautor e multi-instrumentista Will Santt surgiu interpretando clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, entre outros, e tem conquistado cada vez mais ouvintes e seguidores com suas releituras e seu repertório autoral.



Serviço

Evento: “Nanda Garcia cantando Tom Jobim”

Participação Especial dos Músicos do Programa Aprendiz Musical

Data: 25/01/2024

Horário: 19h

Duração: 80 min

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Ingressos: Gratuitos (retirada de ingresso 1 hora antes na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos)

Classificação: Livre