Bira Marques, Aloizio Mercadante e Rodrigo Neves: almoço no Mercado MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 22/01/2024 18:16



Niterói - No último sábado (20), o Mercado Municipal de Niterói contou com a visita do Secretário de educação de Niterói, Bira Marques, Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Rodrigo Neves para uma tarde de almoço. A primeira ida de Aloizio Mercadante ao empreendimento foi só elogios.

“Achei o Mercado Municipal de Niterói extraordinário! Aqui era uma área abandonada, precarizada e virou um Centro de Alimentação como poucos que eu vi, não só no Brasil, mas como fora do país inclusive. A diversidade que você tem aqui na Praça de Alimentação, a pluralidade de sabores, de comida, de oferta e de produtos é espetacular", frisou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Aloizio ainda explicou sobre o sucesso do empreendimento. "Dá para ver o sucesso pelo volume de pessoas nesse empreendimento, um ótimo local para a população de Niterói e turistas usufruírem”, finalizou.