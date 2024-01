Colônia de Férias do Caio Martins: inscrições abertas - Divulgação/Ascom

Publicado 22/01/2024 17:09

Niterói - As férias de janeiro estão ainda mais animadas para os alunos do Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói. Com aproximadamente 2 mil pessoas matriculadas, o equipamento estadual, sob a administração da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, oferece uma diversificada colônia de férias durante janeiro e fevereiro.

“Estamos entusiasmados em proporcionar um recesso cheio de atividades incríveis para nossos alunos no Complexo Esportivo Caio Martins. A colônia de férias é uma oportunidade de unir esporte, lazer e diversão, promovendo momentos inesquecíveis para cerca de 2 mil pessoas que estão matriculadas nas atividades oferecidas no local. Nosso compromisso é oferecer opções variadas, desde aulas de natação até atividades infantis, proporcionando uma experiência enriquecedora para todas as idades. Que esses dias de diversão marquem positivamente as férias de todos os participantes”, disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

A colônia de férias ocorrerá em três dias: 27 e 31 de janeiro, e 03 de fevereiro, sempre das 7h30 às 11h. Além das atividades mencionadas, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de atividades recreativas e aulas de escoteiro. Todos os participantes serão contemplados com café da manhã durante os dias de atividades. São 200 vagas para aulas de natação; 200 vagas para aulas de hidroginástica; 320 vagas para aulas de zumba e 100 vagas para atividades infantis

Desde a incorporação à gestão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em 2023, o Complexo Esportivo Caio Martins vem passando por significativas melhorias, realizadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado (EMOP). Com investimentos totais de R$ 4 milhões, foram realizadas obras de readequação e revitalização em espaços internos, como vestiários e banheiros, além do ginásio poliesportivo. Destaque para a nova piscina, especialmente projetada para as aulas aquáticas voltadas aos iniciantes.

A iniciativa visa proporcionar aos alunos não apenas uma opção de lazer durante o período de recesso do equipamento (até 05/02), mas também uma experiência enriquecedora de esporte e lazer, reforçando o compromisso do Governo do Estado em promover atividades que beneficiem a comunidade.