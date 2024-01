Corredor das Artes: projeto da Prefeitura está na oitava edição - Alex Ramos/ Ascom

Corredor das Artes: projeto da Prefeitura está na oitava ediçãoAlex Ramos/ Ascom

Publicado 23/01/2024 13:13

Niterói - A série de mostras do Corredor das Artes, na Prefeitura de Niterói, inaugurou na última segunda-feira (22) a exposição “Elementos da Natureza” – da artista visual e designer Wil Catarina. Esta é a oitava exposição a ocupar o local. A mostra apresenta pinturas figurativas e abstratas inspiradas nos quatro elementos da natureza: terra, fogo, água e ar.

Acompanhado da primeira-dama, Christa Vogel Grael, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância das exposições do Corredor das Artes.“Aqui era um corredor árido, bastante desconfortável. Com essa iniciativa, a gente deu uma utilidade cultural para esse espaço. Já estamos na oitava exposição e é muito interessante observar o interesse crescente dos artistas em trazer suas obras para cá. Por meio desse projeto, fortalecemos o nosso vínculo, damos visibilidade para pintores, escultores e fotógrafos e reforçamos a ideia de que a Prefeitura também pertence à classe artística”, ressaltou o prefeito.

O Corredor das Artes foi desenvolvido em 2021 pela equipe do Cerimonial da Prefeitura especialmente para ser apreciado por quem visita a sala de espera do gabinete do prefeito Axel Grael e dos secretários.

Wil Catarina nasceu em Niterói e, após completar carreira militar na Marinha do Brasil, retomou experiências artísticas no curso de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF). Desde a adolescência, Wil estudou desenho artístico e técnico e sempre explorou a pintura com base para o desenvolvimento de novas técnicas.

A natureza é a maior fonte inspiradora de Wil Catarina em sua trajetória artística. Além da tela, ela usa volumes e texturas, no limiar entre pintura e escultura. A artista também já abriu exposições em outras unidades culturais da cidade, como o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), o Solar do Jambeiro e a Sala Carlos Couto.

Para expor no Corredor das Artes, Wil preparou uma mostra que destaca o potencial relaxante e inspirador da natureza. “Todas as obras foram feitas especificamente para esse espaço. Em ‘Elementos da Natureza’, paisagens com praias e mar mostram o fogo, o ar, a água e a terra nas formas que eles se apresentam na nossa rotina. Como aqui é um lugar de espera, eu quis que as minhas obras transmitissem calma através da observação da natureza”, concluiu a artista.