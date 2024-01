Silvana Viana: palestra gratis sobre midias sociais para as mulheres, em Icaraí - Divulgação/Ascom

Publicado 24/01/2024 08:10

Niterói - No próximo sábado (27), a especialista em Mídias Sociais, Silvana Vianna participa do evento ‘Imersão Feminina’ do grupo Conexões Feminina. Durante a ação, Silvana apresentará uma palestra com o tema ‘Como se apresentar nas Redes Sociais’, das 16h45 às 17h45. O encontro será realizado no Auditório do Edifício Manhattan Business Icaraí, Niterói. Para se inscrever basta acessar a plataforma de eventos Sympla.



Na palestra haverá diversos temas como "Bio Poderosa: Criando uma Descrição Impactante do seu Perfil", onde abordará a importância de uma descrição diferenciada nas redes sociais. Através de exercícios práticos, a palestrante mostrará como uma Bio bem elaborada pode atrair a atenção do público-alvo e ajudar a destacar-se em meio à concorrência.



No mundo digital atual, onde a presença nas redes sociais é essencial para o sucesso pessoal e profissional, é fundamental manter-se ativa e consistente. Nesse sentido, Silvana Vianna também abordará o tema "Consistência de Presença: Mantendo-se Ativa nas Redes Sociais". Através de estratégias e dicas práticas, os participantes da palestra aprenderão como manter uma presença constante e relevante nas redes sociais, fortalecendo sua imagem e alcançando seus objetivos.



Outro ponto importante que será discutido na palestra é a importância das fotos nas redes sociais. Sob o tema "Fotos que Contam Histórias: A Importância da Imagem nas Redes Sociais", Silvana mostrará como uma imagem bem escolhida e bem produzida pode transmitir uma mensagem poderosa e impactante. Através de exemplos de sucesso, os participantes serão incentivados a investir na qualidade das fotos que compartilham, atraindo assim mais seguidores e interações.



Por fim, a palestrante abordará o tema "Como Interagir com sua Audiência", mostrando a importância de estabelecer uma conexão genuína com o público. Através de estratégias de engajamento e interação, a especialista ensinará como criar um diálogo efetivo com os seguidores, construindo relacionamentos duradouros e aumentando o alcance de suas mensagens.



O evento traz uma oportunidade única para aprender estratégias eficazes de marketing pessoal nas redes sociais. “Estou muito feliz e honrada em participar desse grupo de empreendedoras do Conexão Feminina, pois é uma chance de se conectar com pessoas, conhecer histórias e manter uma rede de relacionamento de mulheres empreendedoras com diversos perfis”, comenta Silvana.



Sobre o Conexões Femininas



O Conexões Femininas é um grupo estruturado de networking empresarial que visa ajudar mulheres a divulgar seus negócios através de encontros e mentorias para o desenvolvimento de relacionamentos comerciais que gerem indicações de negócios mútuos. Para se inscrever, basta acessar o link do Sympla.



SERVIÇO

Evento: Imersão 'Força Feminina' estratégias para superar desafios pessoais e profissionais

Data: 27 de janeiro (Sábado)

Hora: 9h às 18h

Inscrição: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/imersao-forca-feminina-estrategias-para-superar-desafios-pessoais-e-profissionais/2309665.

Local: Auditório do Ed. Manhattan Business Icaraí, Niterói - RJ

Endereço: Rua Gavião Peixoto, 124, Cobertura, Icaraí