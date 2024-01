Rodrigo Neves: visita às unidades de saúde em obras no Ingá e no Centro de Niterói - Divulgação/Ascom

Rodrigo Neves: visita às unidades de saúde em obras no Ingá e no Centro de Niterói Divulgação/Ascom

Publicado 26/01/2024 16:13

Niterói – O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, visitou, nesta quinta-feira (25), duas unidades de saúde: o Módulo do Médico de Família (MMF) do Morro do Palácio, no Ingá, e a Unidade Básica do Morro do Estado, no Centro da cidade. As duas unidades estão passando por obras e serão entregues em breve à população com melhores condições de atendimento.

O secretário Executivo, Rodrigo Neves, destacou que a entrega das duas unidades será muito importante para os moradores do Morro do Palácio e do Morro do Estado.

“A pedido do prefeito Axel e acompanhado pelos parlamentares, secretários e líderes comunitários, fiz essas visitas e pontos de controle porque saúde sempre tem que ser prioridade. A entrega dessas duas unidades de saúde nas próximas semanas vai ajudar a melhorar e dar um atendimento digno de saúde a população”, afirmou Rodrigo Neves.

O Módulo do Médico de Família do Morro do Palácio será totalmente reformado, com ampliação de 26,54m² para 137,49m² de área construída. Após as intervenções, a unidade passará a ter um consultório de saúde bucal. O MMF Palácio conta com duas equipes, cada uma formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A unidade possui 3.176 usuários cadastrados e 1.367 domicílios. Durante o período de obras, as equipes de saúde estão provisoriamente realocadas na Igreja Metodista, mantendo a continuidade dos serviços. O investimento na unidade no Morro do Palácio é de R$ 393 mil. As obras serão entregues na segunda quinzena de março.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, conta que essas obras fazem parte do projeto de reestruturação da rede municipal.

“Estamos reestruturando a rede, o que inclui a recuperação de unidades de saúde, modernização e digitalização de todos os nossos procedimentos. Com as intervenções nessas unidades, haverá reorganização dos espaços, requalificação dos ambientes, seguindo os parâmetros de acessibilidade, o que irá permitir atender melhor a população, com mais conforto e segurança para os pacientes e profissionais de saúde”, disse Anamaria Schneider.

A Unidade Básica de Saúde do Morro do Estado, também em obras de reforma, conta com uma equipe composta por médicos, sendo um generalista, três clínicos, quatro pediatras, um ginecologista, quatro enfermeiros, sete técnicos de enfermagem, dois dentistas, um técnico de higiene bucal, um nutricionista, seis auxiliares administrativos, um chefe de vigilância e um administrador. A unidade realiza uma média de 2 mil atendimentos por mês.

Durante as intervenções, os atendimentos estão sendo realizados no Edifício Araribóia, na Rua Visconde do Uruguai, 531, no Centro. Além disso, há um plano de trabalho da equipe no território do Morro do Estado e na associação de moradores para assistência, cadastro e agendamento de consultas.

A unidade do Morro do Estado está recebendo um investimento de R$ 775 mil. A conclusão das obras está prevista para a segunda quinzena de abril.