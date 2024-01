Centro e Zona Norte: próximos bairros de Niterói a receber iluminação de LED - Alex Ramos/Ascom

Centro e Zona Norte: próximos bairros de Niterói a receber iluminação de LEDAlex Ramos/Ascom

Publicado 29/01/2024 14:11

Niterói –Vias importantes de Niterói, túneis, comunidades e áreas esportivas na orla do município ganharão iluminação de LED. Parte de um programa da Prefeitura de Niterói para modernização do sistema, a substituição dos pontos de luz vai gerar uma economia de 50% no consumo de energia para o cofre municipal. Com o novo cronograma, que começa por áreas do Centro e da Zona Norte, a cidade atingirá a marca de 30% da sua iluminação pública com LED ainda esse ano.

Até julho, serão mais de nove mil pontos trocados por equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). As modificações iniciaram no dia 08 pelo Mergulhão Ângela Fernandes – onde os motoristas que seguem do Centro em direção a Icaraí já encontram a nova iluminação – e pela Alameda São Boaventura. Na via do Fonseca, o trabalho segue em andamento e abrange seus seis quilômetros.

Outros pontos importantes para a mobilidade urbana de Niterói também estão no roteiro, como os túneis Roberto Silveira e Raul Veiga e a Rua Noronha Torrezão. Para os túneis, foi elaborado um projeto luminotécnico especial. No Túnel Roberto Silveira (Icaraí-São Francisco), a instalação de novos refletores começa nesta sexta (26), interrompendo o trânsito em duas das três pistas das 22h às 4h.

“Estamos priorizando nessa troca as vias principais e ligações entre bairros. A iluminação em LED gera, para a prefeitura, economia na manutenção, devido à sua eficiência energética. A durabilidade dessas lâmpadas é maior e isso se reflete também no meio ambiente”, afirma a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

COMUNIDADES E PRAIAS

A lista de locais contemplados inclui 16 comunidades. Entre elas, Vila Ipiranga, Grota do Surucucu, Palácio, Maceió e Buraco do Boi. Cada uma ganhou um projeto próprio de iluminação, de acordo com as necessidades locais. Dayse Monassa afirma que o primeiro cronograma da Seconser, com substituições programadas até abril, terá como foco também a padronização da iluminação esportiva nas areias das praias da Baía e de Piratininga. A orla e a região de Pendotiba entram na rota das equipes logo após a conclusão das trocas no Centro e Zona Norte.

“A iluminação esportiva é uma demanda dos frequentadores das praias de Icaraí, São Francisco, Charitas e Piratininga. Em Piratininga, a nova iluminação será instalada no canto da Prainha e na altura da Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboágua). Vamos padronizar todo esse sistema voltado para a areia, em diferentes pontos”, explica Dayse Monassa.

Em São Francisco, haverá instalação de iluminação LED também para o calçadão e as pistas, como já existe em Icaraí. Já em Charitas, a área usada como campo de pouso de asas-delta será iluminada e haverá reforço do sistema voltado para o calçadão. A segunda etapa de modernização terá início em maio, com áreas da Zona Sul no roteiro.