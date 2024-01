Prefeito Axel Grael e secretário executivo Rodrigo Neves: obras de macrodrenagem - Lucas Benevides/Ascom

Prefeito Axel Grael e secretário executivo Rodrigo Neves: obras de macrodrenagem Lucas Benevides/Ascom

Publicado 29/01/2024 18:06

Niterói - A Prefeitura vai criar uma nova rede de macrodrenagem nos bairros do Barreto e Engenhoca que irá solucionar os bolsões d'água e problemas de alagamentos na região. A ordem de início para execução da infraestrutura, que terá 7 quilômetros de extensão, foi dada pelo Prefeito Axel Grael em cerimônia na Cidade da Ordem Pública na manhã desta segunda-feira (29). O investimento total da prefeitura é de R$ 76 milhões. Os trabalhos têm prazo de execução de 24 meses.



As novas galerias de captação de águas pluviais vão começar na Engenhoca, pela Rua Vereador José Vicente Sobrinho, avançará entre o Colégio Pedro II e o Ciep Professor Anísio Teixeira, paralelas à Rua General Castrioto, para, então, desembocar na Baía de Guanabara, através de uma passagem ao lado do Cemitério do Maruí. De acordo com o prefeito Axel Grael, o trecho também receberá pavimentação e reurbanização das calçadas.



"Originalmente essa região era de manguezal, era uma região pantanosa e hoje é área urbana, mas continua sendo muito baixa. Aqui é uma região muito baixa, por isso que ela inunda com pouco tempo de chuva forte. Identificamos as áreas que alagam, sabemos onde está o problema. A solução será ampliarmos significativamente esses trechos com grandes galerias e criarmos nova rede de micro drenagens nas ruas que levam para essas galerias maiores, porque são essas que vão fazer com que toda a água possa escoar", explica o prefeito.



As vias que receberão as obras, atualmente, possuem um sistema de captação de águas pluviais antigo, com baixa vazão para a densidade atual do bairro. Será ampliada a capacidade da rede com galerias de até seis metros de comprimento por três de altura nos entroncamentos das ruas. A empresa responsável vai realizar nas próximas semanas a implantação do canteiro de obras. Eventuais interdições serão realizadas em pequenos trechos e avisadas com antecedência aos moradores através de ampla divulgação.



"Serão implantadas galerias de até seis metros de largura com três de altura, o que poderia até ser um túnel, porque equivale a duas pistas de carro, paralelas. Mas é uma obra de drenagem para o volume de água que a gente precisa escoar desta localidade. São R$ 76 milhões de reais que a gente está investindo no Barreto e na Engenhoca. Vamos refazer toda a pavimentação e renovar a iluminação, para que essa região tenha a infraestrutura que merece", afirma Axel Grael.



Para o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, a macrodrenagem do Barreto e da Engenhoca vai solucionar um problema antigo do bairro, há muito tempo enfrentado pelos moradores.



"A Zona Norte só começou a ser prioridade após a criação do Plano Niterói que Queremos, desenvolvido ainda durante o governo do ex-prefeito Rodrigo Neves e seguido pelo prefeito Axel Grael. Esse plano foi feito com demandas da população para a prefeitura, não da prefeitura para a população. E o Barreto e a Engenhoca esperavam há muitos anos por isso. É uma região de passagem para muitos outros bairros de Niterói. Então, essa obra beneficia a cidade como um todo", considera Paulo Bagueira.



O ex-prefeito de Niterói e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, diz que a obra de macrodrenagem no Barreto e na Engenhoca faz parte de um longo ciclo de investimentos da prefeitura na região.

"Na Engenhoca realizamos nos últimos anos fazendo diversos investimentos em pavimentação, implantamos iluminação de LED, investimos em educação, construímos a Plataforma Digital no Largo de São Jorge, que ainda vai ganhar uma creche. No Barreto, construímos a cidade da Ordem Pública em um local que antes tinha problemas de segurança, transformamos a unidade básica que era um postinho em unidade básica melhor. Tem sempre o que melhorar, porque saúde é prioridade. Saúde tem sempre ter a prioridade do investimento e vamos avançar muito na melhoria da vida das pessoas que vivem nesta região", completa Rodrigo Neves.