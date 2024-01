Benny Briolli: Rainha de Bateria na GRES Souza Soares - Divulgação/Ascom

Publicado 30/01/2024 17:01

Niterói - O carnaval niteroiense acontecerá mais uma vez no Caminho Niemeyer, no centro da cidade. Com o samba-enredo: “Mãe Natureza, mais que Princesa, Òsún é Fertilidade e Realeza”, a Escola de Samba Souza Soares, de Santa Rosa, será a sétima a desfilar no dia 3 de fevereiro, sábado. À frente da bateria Couro Esticado, estará Benny Briolly pela primeira vez. A vereadora de Niterói foi coroada na comemoração de 60 anos da escola, em outubro de 2023, e já vem se preparando há meses para brilhar no desfile com aulas de samba com a musa Cris Alves, eterna rainha do carnaval de Niterói.

“Estar à frente da bateria da escola de samba é uma experiência única, inclusive de vivenciar o aquilombamento e as minhas raízes. E na escola de samba Souza Soares, da minha cidade Niterói, é uma honra gigantesca. Enquanto travesti, mulher, preta, favelada e de À, levo também a força do combate ao racismo religioso para todos no desfile. A primeira Rainha de Bateria de que se tem notícia foi uma travesti, Eloína dos Leopardos, em 1976. É em nome dela e entre tantas outras que estarei na avenida! E eu sigo com o seu legado. Estou ansiosa demais para o dia do desfile”, diz Benny Briolly, primeira travesti eleita no estado do Rio. Ela promete arrasar na fantasia, que será trabalhada na pedraria dourada e inspirada em Oxum.