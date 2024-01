Axel Grael: Prefeito é entusiasta da cultura e das artes e foi visitar a restauração da Casa Norival de Freitas - Alex Ramos/Ascom

Publicado 31/01/2024 05:11

Niterói – O prefeito Axel Grael, visitou, na última terça-feira (30), as obras de restauração da Casa Norival de Freitas, localizada no Centro. O casarão histórico está passando por uma minuciosa recuperação estrutural e reparo de suas instalações originais.



As obras de restauração estão sendo executadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). O prefeito acompanhou o trabalho na Casa Norival de Freitas acompanhado da primeira-dama, Christa Vogel Grael; do secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa (SAE), André Diniz; do presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanismo e Saneamento (Emusa), Antonio Lourosa, e da diretora do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC), Fernanda Couto Teixeira. O investimento na restauração da Casa Norival de Freitas é de R$ 29,1 milhões.



O prefeito Axel Grael destacou que é um orgulho muito grande ver a qualidade da obra que está sendo realizada na Casa Norival de Freitas. “Vimos aqui o esmero da equipe e o nível de compromisso com a história que essa casa representa, desde os aspectos arquitetônicos. A casa representa uma época da cidade quando o Centro era composto por moradias unifamiliares. Casas que, aqui nessa região, eram bem estruturadas. Com isso, a gente recupera uma parte importante da história. Uma casa com tantos detalhes, que foi feita com muito cuidado. Estou muito feliz em ver o avanço da obra e também sou muito grato à equipe que está à frente desse trabalho. Uma vez pronto, esse será um centro cultural e a sede do Projeto Aprendiz Musical. Esse espaço vai funcionar em conjunto com o Conservatório de Música, que fica do outro lado da rua e que também está recebendo as primeiras intervenções de restauração. Aqui será um grande centro de formação e de apresentação de artistas e músicos da cidade”, afirmou Axel Grael.



RESTAURAÇÃO DE QUALIDADE



O restauro da Casa Norival de Freitas é realizado por equipes do mais alto nível técnico e inclui trabalhos de arqueologia e pesquisas iconográfica e arquitetônica. Tudo é feito de acordo com as orientações do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).



“As equipes estão atuando em várias frentes de trabalho. Dentre elas, a instalação e recuperação dos ornatos nas fachadas norte e sul, o processo de lavagem, chapisco e emboço da fachada oeste e a montagem do topo do guarda-corpo, dentre outras ações. A parte da varanda já foi concretada, e o telhado está em fase de conclusão. A recuperação do Solar Notre Rêve é a recuperação de parte da história de Niterói”, pontuou o secretário municipal de Ações Estratégicas, André Diniz.



Em relação ao prédio anexo, foram finalizadas a instalação das estruturas metálicas dos dois pavimentos e a concretagem do piso térreo. Nesse momento, as equipes trabalham na montagem da estrutura do terraço. O espaço contará com três pavimentos, com cafeteria, auditório com camarim, sede administrativa, estúdio, área de convivência e um terraço com local de contemplação.



A diretora do DePAC, Fernanda Couto Teixeira, reforçou que a restauração da Casa Norival de Freitas é muito importante para Niterói.



“Estamos resgatando um imóvel de época, que tem uma qualidade arquitetônica maravilhosa e que foi residência de um político muito importante no antigo Estado do Rio (Norival de Freitas). A gente resgata esses valores com todo o cuidado, paleta de cores, ornatos a serem refeitos, pinturas a serem restauradas ou reproduzidas. Tudo isso cria um arcabouço importante pra gente resgatar mais um patrimônio arquitetônico e cultural da cidade”, disse Fernanda Couto Tavares.



SOBRE O APRENDIZ MUSICAL



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.



A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.



O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.