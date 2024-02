Mart'nália: show gratis, na Praia de Icaraí - Divulgação/Ascom

Mart'nália -- Ou Martina, como a chamam alguns amigos e músicos -- tem uma ligação estreita com a cidade de Niterói. Ela foi muito amiga do genial contrabaixista Arthur Maia, um dos maiores do mundo neste instrumento, e que viveu e morou em Niterói. Além disso, Arthur contribuiu como ex-secretário de Cultura da cidade, em uma das gestões do ex-prefeito Rodrigo Neves. Arthur Maia nos deixou em dezembro de 2018. Niterói - Neste último fim de semana de Sesc Verão 2024, a cidade de Niterói será palco de um show gratuito da cantora Mart'nália, na Praia de Icarai. Além do show, o projeto tem uma agenda repleta de experiências recreativas, ídolos do esporte e outras atividades. A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br Mart'nália -- Ou Martina, como a chamam alguns amigos e músicos -- tem uma ligação estreita com a cidade de Niterói. Ela foi muito amiga do genial contrabaixista Arthur Maia, um dos maiores do mundo neste instrumento, e que viveu e morou em Niterói. Além disso, Arthur contribuiu como ex-secretário de Cultura da cidade, em uma das gestões do ex-prefeito Rodrigo Neves. Arthur Maia nos deixou em dezembro de 2018.

Na Arena Sesc Verão 2024, uma estrutura instalada ao ar livre na Praia de Icaraí, o público poderá conferir uma agenda especial de atrações, repleta de atividades esportivas, recreativas e educativas, todas com classificação livre.

Na programação, além de Mart’nália (04/02, às 20h), em um show especial dedicado ao clima festivo do carnaval, que promete envolver o público com a energia contagiante de marchinhas, sambas enredos e a presença cativante de passistas, o cardáapio inclui musicais do Bloco do Sargento Pimenta (03/02, às 20h), com um repertório de versões inovadoras e animadas de músicas dos Beatles, impregnadas com a paixão contagiante do carnaval brasileiro; e do grupo Sambariah (04/02, às 18h30), que homenageará grandes compositoras e intérpretes do gênero, como Dona Ivone Lara, Jovelina, Clementina, Clara Nunes, Beth Carvalho, Leci Brandão, Teresa Cristina, em um repertório cheio de originalidade.



Outros destaques do Sesc Verão 2024 no município são os aulões de Pilates Solo (03 e 04/02, às 10h, com limite de 20 vagas), aulão de Taekwondo (dia 04/02, às 11h, com limite de 20 vagas) e as clínicas esportivas com as Estrelas do Futebol (03/02, às 15h) e de Futmesa/Futevôlei com o campeão brasileiro e vice-campeão mundial da modalidade Léo Lindoso (04/02, às 16h). Ainda haverá uma apresentação do Jogo das Estrelas (03/02, às 15h45min), com a presença de ex-atletas da Seleção Brasileira de Futebol de Campo e outros ex-atletas renomados de grandes clubes do futebol brasileiro e mundial.



O local também abrigará oficinas de porta-óculos (04/02, das 10h30 às 17h30), com orientação sobre reaproveitamento de banner para trabalhar noções de sustentabilidade, e de acessórios de verão (03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), de confecção de pulseiras e cordões com o uso de miçangas; a Eco-Exposição “Animais Marinhos” (03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), que conta com réplicas gigantes de alguns animais marinhos a fim de sensibilizar sobre os impactos negativos do lixo no mar para a vida dos seres vivos; Orientações em Saúde (03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), sobre alimentação no verão com dicas de alimentos, cuidados com a pele, entre outros temas; Recreação Esportiva, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras (03 e 04/02, das 10h30 às 17h30)); entre tantas outras atrações para toda a família.



Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 é "Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.



“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.



"A proposta do Sesc Verão em Niterói é trazer diversão e bem-estar, convidando e sensibilizando o público de todas as faixas etárias a participar, de forma gratuita, de uma programação esportiva e cultural, com atividades diversificadas e shows que acontecem na praia. A partir desta experiência, esperamos criar uma rotina de atividades físicas que gerem impactos positivos na saúde dos moradores, gerando qualidade de vida", diz o presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



Sesc Verão 2024 Niterói - Praia de Icaraí - Grátis



03 e 04/02



Das 10h30 às 17h30, livre – Orientações em Saúde

Das 10h30 às 17h30, livre – Recreação Esportiva, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras

Das 10h30 às 17h30, livre – Eco-Exposição “Animais Marinhos”

Das 10h30 às 17h30, livre – Oficinas de acessórios de verão

Às 10h, livre, com limite de 20 vagas – Aulão de Pilates Solo



03/02



Das 10h às 18h, livre – Ponto de Leitura

Das 10h30 às 17h30, livre – Espaço com Atividades de Educação em Arte, Ciência e Tecnologia

Das 15h às 18h, livre – Intervenção “Xilogravura e literatura” com Xilopretura

Às 15h, livre – Clínica esportiva com as Estrelas

Às 16h, livre – Jogo das Estrelas

Às 20h, livre – Show do Bloco do Sargento Pimenta



04/02



11h00, livre, com limite de 20 vagas – Aulão de Taekwondo

18h30, livre – Roda de Samba com o grupo Sambariah

20h00, livre – Pré-carnaval com Mart’nália

16h00, livre – Clínica Esportiva de Futmesa/ Futevôlei com o atleta Léo Lindoso

10h00, livre – Ocupação literária com a Bibliomala - até às 18h

10h30, livre – Oficinas de porta-óculos - até às 17h30