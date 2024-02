Bloco da CLIN: tradição no carnaval niteroiense - Divulgação/Ascom

Bloco da CLIN: tradição no carnaval niteroienseDivulgação/Ascom

Publicado 31/01/2024 22:50

Niterói – Falta pouco para a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) colocar o seu bloco de carnaval na rua e atrair mais de 500 foliões para o desfile do Unidos da Asclin, que este ano terá como enredo: “A Clin segue dando lição de primeiro lugar de limpeza urbana”.

A concentração do bloco será às 14hs da próxima sexta-feira (2), em frente ao portão da sede da empresa, na rua Indígena, 72, em São Lourenço. Os foliões desfilarão pelas ruas do entorno: Manoel Lazari, Indígena e Avenida Marquês do Paraná.

O desfile contará com a participação de funcionários da Companhia como Janete Bento Albino e Thiago da Silva Pereira, que formarão o casal de Rainha e Rei do Bloco. A princesa será Cristiane da Silva Pereira e o casal de musa e muso: Suelen Moreira dos Santos e Paulo Sérgio Fonseca.

“Esse bloco já é uma tradição em nossa Companhia e reflete bem o espírito de confraternização e o orgulho que os nossos colaboradores têm em trabalhar na Clin, que é uma referência nacional em empresa comprometida com a sustentabilidade”, destacou o Presidente da Clin, Luiz Fróes.

As fantasias dos componentes e todo o material de decoração das ruas foram feitos com recicláveis. Os funcionários do setor da Reciclin, a equipe de reciclagem da Companhia, confeccionaram com muita criatividade o maior símbolo do bloco: o “Vassourão”. A alegoria foi feita com garrafas pet, isopor, papelão e até CDs. Sombrinhas também foram confeccionadas com TNT e colocadas para enfeitar as ruas próximas da sede.

A integrante da comissão organizadora do evento e coordenadora da turma Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais, Dora Maciel, ressaltou a importância deste enredo.“Reflete o orgulho dos funcionários de trabalhar na Companhia”, disse Dora, que ressaltou ainda que, como sempre, a Clin garantirá a limpeza total das ruas depois da folia.