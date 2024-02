Casa Aprendiz, na Zona Norte de Niterói: inclusão, arte e música - Luciana Carneiro/Ascom

Casa Aprendiz, na Zona Norte de Niterói: inclusão, arte e música Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 31/01/2024 23:56

Niterói - A Zona Norte de Niterói está prestes a ganhar um centro que mistura música, cultura e educação. Nesta quarta-feira (31), o prefeito da cidade, Axel Grael, visitou o imóvel que se tornará o ponto focal do Projeto Aprendiz Musical: a Casa Aprendiz, no Fonseca. Estão sendo preparadas salas de aula e comunitárias, auditório, estúdios e muito mais para os alunos e a população. As obras, com previsão de entrega para abril, estão sendo executadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

O prefeito Axel Grael destacou a importância do Projeto Aprendiz. “O ‘Aprendiz’ é uma das principais apostas do governo nas áreas da cultura e da educação, uma iniciativa que é transversal nessas duas frentes. Oferece oportunidades para que, hoje, 7 mil alunos se desenvolvam no aprendizado de instrumentos musicais. As crianças começam nas escolas e, aqui, elas avançam. Em complemento à Casa Aprendiz, nossa ideia é que o treinamento mais avançado aconteça no Conservatório de Música de Niterói e na Casa Norival de Freitas”, explicou Grael.

O secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, que também participou da visita, ressaltou a importância do equipamento cultural para a região. “A Casa Aprendiz, uma das sedes do Projeto Aprendiz na Zona Norte da cidade, não vai ser apenas um ponto para o ensino de música, mas sim um minicentro cultural. Vamos ter um auditório, espaço para apresentações das Orquestras e mais. Eu acho que é mais um ganho para Niterói. É o governo apostando na cultura e priorizando as áreas que mais precisam de investimento”, afirma.

ARTE, INCLUSÃO E MÚSICA

Em 2023, o programa Aprendiz Musical mais que triplicou o número de alunos atendidos, que passaram de 2,1 mil para cerca de 7,5 mil. Atualmente, o projeto está presente em todas as 49 unidades do ensino fundamental de Niterói. Para 2024, a meta é aumentar para 9 mil o número de crianças matriculadas, além de oferecer mais turmas de iniciação musical, aprendizado de instrumentos e canto coral.

A nova sede da unidade do Aprendiz Musical será no casarão que foi desapropriado pela Prefeitura no Bairro Chic, no Fonseca, e será totalmente climatizada. O prédio de dois andares contará com nove salas de aula, salas comunitárias e um auditório com cerca de 240 metros quadrados, além de espaços de controle de som e guarda de instrumentos. Haverá, ainda, uma área de estudos com computadores e biblioteca, recepção, banheiros, pátios e varanda.