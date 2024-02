Fundação de Arte de Niterói: nova fase inclui canal de contato direto com os artistas da cidade - Divulgação/Ascom

Fundação de Arte de Niterói: nova fase inclui canal de contato direto com os artistas da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 01/02/2024 13:04

Niterói - Vivendo uma nova fase, com a nova presidenta Micaela Costa, os artistas de Niterói agora podem utilizar o aplicativo whatsapp para falar diretamente com a Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Através do número (21) 97168-2040, será possível tirar dúvidas, fazer sugestões e buscar esclarecimentos sobre os eventos realizados pela Fundação. O novo canal de atendimento foi criado com o objetivo de simplificar e agilizar a comunicação entre os artistas e a FAN.



O atendimento estará online de segunda a sexta, das 9h às 18h. As mensagens enviadas fora deste horário também serão respondidas, mas somente durante o período de atendimento. Vale destacar que esse número não receberá ligações.



Outra opção para os artistas desejarem entrar em contato com a FAN será através do e-mail atendimento.artistafan@gmail.com