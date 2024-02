Bloquinho no Mercado Municipal de Niterói: opção gratuita no Carnaval da cidade - Pedro Conforte/Ascom

Publicado 01/02/2024 13:17

Niterói - Os dias de folia estão chegando e em uma atmosfera festiva e colorida, o Mercado Municipal de Niterói realiza seu primeiro bloco de Carnaval com atrações para agradar a toda família.



Nesta sexta-feira, dia 02/02, a Unidos do Viradouro invade a Praça Central do Mercado, a partir das 19h, com uma apresentação especial composta por cerca de 20 integrantes da bateria da Escola de Samba e depois seguem pelos corredores do empreendimento levando muita música e alegria para o público presente.



Para a alegria dos pequenos, nos próximos sábados e domingos, 03/02, 04/02 e 10/02 e 11/02, das 14h às 17h, o Mercado contará com uma matinê, voltada para o público infantil, com músicas típicas de Carnaval e recreação com personagens do Circo, como perna de pau, malabarista e palhaço.



O Mercado Municipal de Niterói fica na Avenida Feliciano Sodré, 488 no Centro de Niterói.



Serviço:

Bloquinho do Mercado Municipal de Niterói

Dias: 02.02, às 19h / 03.02/04.02; 10.02/11.02, das 14h às 17h

Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 488 – Centro, Niterói

Horários Mercado Municipal de Niterói:

Floricultura, Boulevard e Mercado: 09h às 21h/ Gastronomia e Biergarten: 11h às 23h

Praça de Alimentação: 11h às 23h

Estacionamento no local