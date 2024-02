Estratégia de dados: Niterói em parceria com a Bloomberg - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Estratégia de dados: Niterói em parceria com a BloombergBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 02/02/2024 12:11

Niterói - A cidade de Niterói lançou uma estratégia abrangente de dados da cidade para aumentar a eficiência da gestão, fortalecer as operações do governo, inovar os serviços públicos e produzir melhores resultados para a população em diversas áreas.

"Essa é uma iniciativa inovadora, fruto de um programa internacional que contemplou apenas 20 cidades das Américas. A estratégia de dados é um processo necessário para que possamos avançar e consolidar uma política de gestão da informação de Niterói. A Prefeitura de Niterói acredita no uso da tecnologia para fortalecer os processos internos e os atendimentos para a população, além de aumentar a transparência da gestão”, afirma o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A estratégia de dados da cidade é o resultado da participação de Niterói no programa Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, uma rede de 42 cidades de sete países das Américas. Por meio do programa, Niterói recebeu educação executiva e assessoria técnica para participar dos esforços para atingir um novo padrão de excelência em governo com base em dados.

Nas cidades com práticas avançadas de dados – que incluem ferramentas de uso, análise e avaliação de resultados para informar a tomada de decisões e o engajamento dos atores-chave – a população relata maior satisfação e bem-estar do que nas cidades sem estas práticas.

A estratégia de Niterói será usada para potencializar práticas de dados e lançar tecnologias inéditas na cidade, como: política de governança; trilha de capacitação, criação de um datalake municipal (repositório centralizado que permite armazenar grande quantidade de dados), aumentando a transparência; padrão de qualidade na coleta de dados em cadastros; e atendimento aos órgãos da cidade no uso de dados.

"A Estratégia de Dados para toda a Cidade de Niterói estabelece um plano claro e ambicioso para impulsionar o uso de dados para melhorar e modernizar os serviços da cidade”, afirma Amy Edwards Holmes, diretora executiva do Centro Bloomberg para Excelência Governamental, que lidera o programa Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, que incluí educação executiva e coaching individualizado para as cidades participantes. “As fundações estabelecidas nesta estratégia construirão uma cultura de inovação baseada em dados que continuará a beneficiar os residentes nos próximos anos."

Como parte da Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, Niterói recebeu assistência técnica personalizada, incluindo sessões estruturadas e assessoria individualizada para aprimorar a gestão de resultados. O objetivo do programa é que as cidades participantes tenham um plano e um processo abrangentes para fazer perguntas difíceis, investir em práticas comprovadas, inovar suas abordagens, avaliar o progresso e estabelecer novas políticas e padrões para garantir que o foco em dados seja permanente.