Denise Gomes, empresária e chef do Restaurante Alecrim: nutrição leve para o verão e o carnavalDivulgação/Ascom

Niterói - O carnaval está chegando e milhões de foliões irão para as ruas aproveitar os blocos, porém, com as mudanças climáticas recentes, o calor pode se tornar um sério problema, já que as temperaturas têm batido recordes neste início de ano. É normal que, devido o calor, muitos foliões possam sentir mal-estar, cansaço e falta de fome. Para não passar por problemas de saúde por conta da temperatura elevada, os cuidados com a alimentação e a hidratação devem ser redobrados, principalmente para quem vai aproveitar os dias de curtição nas ruas.



A nutricionista Gabrielle Lacerda, da Clínica Niterói, deu dicas de como se alimentar e se manter hidratado durante os dias quentes. “Neste período perdemos muito líquido devido ao suor, portanto a hidratação deve ser intensificada com aumento de ingestão de líquidos, que além de água, também pode ser água de coco, chás gelados e sucos de fruta. Em relação aos alimentos, frutas cítricas são boas opções, pois além de hidratar possuem vitamina C, contribuindo para a imunidade. Outras frutas também são recomendadas, como melancia, abacaxi e melão, pois possuem bastante líquidos e são leves”, afirmou Gabrielle.



A especialista acrescenta também que nas refeições saladas são boas opções, com folhas variadas e tomate, podendo optar também por ovos e carnes magras, como frango e peixe. Para aquela vontade de doces, o sorvete caseiro pode ser feito com iogurte natural batido com fruta.



Durante os dias quentes, é comum que a população aproveite o calor para visitar praias e desfrutar do meio ambiente. Porém, é preciso prestar atenção com a alimentação nesses locais, já que muitas vezes os alimentos vendidos em praias podem causar intoxicação alimentar. Gabrielle também alerta sobre este problema. “O primeiro cuidado que precisamos ter é com a higiene e a procedência dos alimentos vendidos na praia. Procure locais onde os manipuladores utilizem itens de higiene, como toucas, por exemplo. Evite frituras gordurosas, alimentos pesados, bebidas alcoólicas e refrigerantes. Procure sempre ingerir bastante água. Uma boa opção para consumir, são sorvetes de fruta à base de água (de boa procedência). Não se esqueça de evitar os horários de sol forte”, alertou a nutricionista.



Desidratação é pior para idosos e crianças



Durante os momentos de calor, os mais afetados são idosos e crianças, que são mais vulneráveis e desidratam mais rapidamente. A proporção de água no corpo de uma criança é maior que a de um adulto, por isso, a perda de água pode causar sérios problemas. Já os idosos possuem uma perda de líquido maior do que pessoas em outras fases da vida, ou seja, precisam ficar constantemente repondo a quantidade de líquido perdida.



Opções práticas para o carnaval e leves para o verão



Há também quem escolha pelos congelados. A empresária Denise Gomes, chefe de cozinha do restaurante Alecrim, em Icaraí, explica que os alimentos congelados podem ser uma ótima opção durante os dias quentes do verão. Por conta do calor, o crescimento de fungos e bactérias pode ser acelerado em frutas, legumes e verduras, encurtando a vida útil do alimento. Para driblar esse problema, a escolha por congelar esses alimentos pode preservar os nutrientes e evitar desperdícios.

Além disso, escolher por refeições congeladas representa praticidade na cozinha, principalmente nos feriados, segundo a cheff. "Nos feriados, a demanda por refeições congeladas aumenta, porque as pessoas querem uma alimentação saudável. Por isso, disponibilizamos kits promocionais que facilitam as pessoas a terem uma quantidade maior dos nossos congelados em casa, facilitando a rotina. Tudo sem glúten ou ultraprocessados. O nosso lema será sempre por práticas verdadeiramente saudáveis", explicou Denise.