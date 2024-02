Método Wolbachia: cidade de Niterói foi precursora na aplicação e agora colhe os resultados - Divulgação/Ascom

Publicado 03/02/2024 14:08

Niterói - Para garantir que os foliões brinquem o carnaval e não descuidem no combate à dengue, a Prefeitura reforça as recomendações para que o cidadão fique de olho em possíveis focos. Assim, a cidade manterá estável o número e casos da doença. Além disso, o Centro de Controle de Zoonose da Secretaria de Saúde também recebe solicitação de vistoria de focos de dengue através do aplicativo Colab.re. – o que permite estabelecer contato direto entre a população e as secretarias da cidade. Basta o usuário baixá-lo na loja de aplicativos e criar sua conta. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói reitera que que no período de 01 a 29 de janeiro foram confirmados 3 casos de dengue no município.

Em 2023, Niterói se tornou a primeira cidade brasileira com 100% do território coberto pelo método Wolbachia. No Brasil, ele é conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com financiamento do Ministério da Saúde, em parceria com os governos locais.

COMBATE À DENGUE

Niterói também possui uma equipe de fiscais sanitários que atuam exclusivamente em vistorias de imóveis abandonados, que são um risco para a proliferação dos vetores. Durante todo o ano, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam o trabalho de rotina de prevenção e combate ao mosquito transmissor das arboviroses. A cobertura abrange 205 mil imóveis, com planejamento de visita pelos agentes a cada 2 meses.

Há cerca de 300 servidores envolvidos nas atividades de combate ao mosquito transmissor das arboviroses, e 5 mil imóveis são visitados diariamente. Além do trabalho diário, mutirões são realizados aos finais de semana, intensificando as ações de combate ao mosquito. A equipe de Educação do CCZ também realiza atividades educativas de prevenção em toda a rede de ensino público municipal e estadual de Niterói. Profissionais do Programa Médico de Família também atuam em parceria com o CCZ nas suas áreas de cobertura.

O trabalho com o método Wolbachia, que foi iniciado em 2015 com uma ação piloto em Jurujuba, seguiu pioneiro. Em 2017, começou uma expansão no município, e o método Wolbachia chegou a 33 bairros das regiões praias da Baía e Oceânica. Em 2021, dados revelaram a eficácia da proteção garantida pela Wolbachia. Os números apontam a redução de cerca de 70% dos casos de dengue, 60% de chikungunya e 40% de zika nas áreas onde houve a intervenção entomológica. Naquele período, 75 % do território estava coberto.