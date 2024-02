Hospital Azevedo Lima: Orquestra Circônica animou a unidade com as tradicionais marchinhas de carnaval - Eduardo Arruda/Ascom

Publicado 03/02/2024 13:56

Niterói - Uma onda de alegria tomou conta dos corredores, enfermarias e Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, na tarde desta sexta-feira (2). Pacientes, acompanhantes e funcionários se encantaram com a animada performance do cortejo carnavalesco da Orquestra Circônica, que por duas horas percorreu as dependências da unidade. O espetáculo integra o projeto Plateias Hospitalares, em que companhias artísticas levam apresentações de teatro, música, circo e dança a unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

O repertório ficou por conta das tradicionais marchinhas de carnaval, como A Jardineira, Bandeira Branca, Aurora, Mamãe Eu Quero e Me Dá Um Dinheiro Aí, que animaram especialmente os pacientes de mais idade.

A tarde foi especial para Mário Lopes da Encarnação. Ele ganhou um “Parabéns para você” em ritmo de carnaval no dia em que completou 92 anos. A filha, Margarete Motta da Encarnação, pediu que o grupo homenageasse o pai e foi prontamente atendida. “Achei essa iniciativa ótima. Quando vi o grupo pensei logo em pedir para que cantassem parabéns para o meu pai. Estamos passando por um momento tenso, então esse cortejo nos traz um pouco de alegria e relaxamento. Meu pai gostou muito”, disse Margarete.

Os funcionários de vários setores do Heal também se divertiram com a passagem do cortejo. Entre uma marchinha e outra tiraram muitas fotos com os seis integrantes da Orquestra Circônica. Uma das mais animadas foi a técnica de enfermagem Dirceléa de Carvalho, 64 anos, que há 9 anos trabalha no Azevedo Lima. Ela deu um show de samba no pé no corredor da enfermaria feminina. “Dançar me faz muito bem. É muito bom ter esses momentos de alegria, que animam os pacientes”, afirmou.